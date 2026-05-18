La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa esta semana con el calendario de pagos de mayo 2026 y miles de beneficiarios ya miran de cerca una fecha clave. El lunes 18 de mayo habrá nuevos depósitos para distintos grupos, en un contexto marcado por el aumento del 3,4% y la continuidad del bono extraordinario de $70.000. Aunque el esquema ya estaba previsto desde comienzos de mes, el interés volvió a crecer por el impacto que tendrá la actualización en jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. En algunos casos, los haberes superarán los $460.000 gracias al refuerzo adicional que sigue vigente para los ingresos más bajos. La jornada del lunes también será importante para titulares de la AUH, Asignación por Embarazo y prestaciones previsionales. Sin embargo, no todos cobrarán el mismo monto ni accederán al bono completo, ya que el beneficio depende del ingreso total que perciba cada titular. El calendario de pagos de ANSES establece que el lunes 18 de mayo cobrarán los jubilados y pensionados que no superen un haber mínimo y tengan DNI terminado en 5. Ese mismo día también recibirán sus haberes: El cronograma forma parte del esquema habitual que organiza el organismo para distribuir los pagos durante todo el mes. Durante mayo, las prestaciones sociales llegan con una actualización del 3,4%, aplicada a partir de la fórmula de movilidad. El incremento impacta sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares administradas por ANSES. Con el nuevo aumento, la jubilación mínima pasó a ser de $393.174,10. A ese monto se le suma el bono de $70.000, por lo que el total alcanza los $463.174,10 para quienes reciben el refuerzo completo. Los montos varían en función de las pensiones: El haber quedó en $314.539,27 y asciende a $384.539,27 con el bono incluido. Las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez llegan a $345.221,87 con el adicional extraordinario. También registró una suba y alcanzó los $141.312,64 por hijo. Sin embargo, ANSES deposita mensualmente el 80% del monto, equivalente a $113.050,11, mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH. Subió de $2.559.188,80 a $2.645.689,40, en línea con la actualización definida para mayo de 2026. El bono de $70.000 continúa vigente durante mayo para jubilados y pensionados de menores ingresos. El refuerzo se acredita automáticamente y no requiere realizar ningún trámite adicional ante ANSES. Pueden acceder al bono los titulares de: ANSES aclaró que quienes cobren apenas por encima de la jubilación mínima también pueden recibir un bono proporcional. En esos casos, el adicional se calcula para que el ingreso total no supere los $463.174,10 establecidos como tope para mayo.