Mezcla vinagre blanco y hojas de laurel: para qué se utiliza y por qué se recomienda.

Cada vez son más las personas que recurren a soluciones caseras para mantener la casa limpia sin necesidad de utilizar productos agresivos. Entre los trucos más populares aparece una preparación que combina vinagre blanco con hojas de laurel, una mezcla sencilla que ayuda a limpiar distintas superficies y deja un aroma más agradable que el del vinagre por sí solo.

Aunque muchas personas creen que el laurel potencia el efecto del vinagre, su función principal es perfumar la preparación y suavizar el intenso olor característico de este ingrediente. El resultado es un limpiador de uso doméstico que puede emplearse en diferentes espacios del hogar.

Uso del vinagre blanco y hojas de laurel

Esta preparación casera puede ser empleada para diversas tareas de limpieza, entre las cuales se incluyen:

Limpiar el interior de la heladera y contribuir a la reducción de los malos olores.

Higienizar estantes y cajones de alacenas o despensas desocupadas.

Limpiar mesadas, azulejos y otras superficies en la cocina.

Eliminar la suciedad de la parte externa de la heladera y de otros electrodomésticos.

Refrescar el interior del cesto de basura una vez que ha sido lavado.

Limpiar puertas, picaportes y otras superficies lavables dentro del hogar.

Mezcla vinagre blanco y hojas de laurel: para qué se utiliza y por qué se recomienda. (Foto: Shutterstock).

Guía para preparar la mezcla del limpiador casero

Para elaborar este limpiador casero, se requiere un frasco de vidrio con tapa. En este recipiente se debe verter aproximadamente 500 mililitros de vinagre blanco junto con entre ocho y diez hojas de laurel.

Una vez cerrado el frasco, debe ser almacenado en un lugar fresco y alejado de la luz directa durante un periodo de entre siete y catorce días, lo que permitirá a las hojas liberar su fragancia.

Al concluir el tiempo de reposo, es necesario realizar lo siguiente:

Filtrar la preparación

Mezclar con una cantidad similar de agua

Colocar en un pulverizador para facilitar su aplicación

Puede aplicarse directamente sobre la superficie que se desea limpiar o ser primero aplicado sobre un paño limpio. En el caso de la heladera, se aconseja humedecer el paño con la mezcla y limpiar el interior, evitando rociar directamente sobre los alimentos o compartimentos.

Mezcla vinagre blanco y hojas de laurel: para qué se utiliza y por qué se recomienda. (Fuente: Shutterstock).

¿Por qué esta combinación es tan popular y recomendada?

El vinagre blanco es reconocido por su capacidad para eliminar restos de cal, residuos de jabón y contribuir a la neutralización de olores en diversas superficies.

Las hojas de laurel, por su parte, proporcionan un perfume herbal que hace más placentera la limpieza y deja una sensación de frescura en los ambientes.

No obstante, es fundamental considerar que esta preparación no reemplaza a un desinfectante específico cuando el objetivo es erradicar bacterias, virus u otros microorganismos. Se trata de un complemento valioso para la limpieza diaria del hogar.