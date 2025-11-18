La plataforma tecnológica Clash, creada en Rosario con el propósito de reunir promociones de supermercados, combustibles, transporte y farmacias, anunció su vínculo con los centros comerciales Del Parque Outlet y Plaza Canning, como parte de su desembarco en Buenos Aires.

“Todos los meses, millones de argentinos intentan descifrar el laberinto de descuentos bancarios, billeteras y clubes para tratar de mantener su poder adquisitivo. Ello explica la evolución de una solución que apunta a resolver el dolor de demasiados consumidores: entender cuándo y dónde conviene comprar, sin tener que recurrir a diez apps o veinte sitios web diferentes”, explicaron desde Clash.

Plataforma en expansión

Creada en 2020, la iniciativa ya agrupaba las promociones de los centros comerciales Fisherton Plaza, La Favorita, Paso del Bosque, Puerto Plaza y Paso del Paraná, de la ciudad de Rosario. Ahora, apunta a cerrar nuevas implementaciones en el corto plazo tanto en el AMBA como en Córdoba y Mendoza.

Además de 5 millones de visualizaciones orgánicas en redes sociales, la plataforma cuenta con 75.000 usuarios activos que aprovechan, desde un solo lugar, beneficios como descuentos en gastronomía, días de banco y cuotas para la compra de indumentaria, o reintegros en los shoppings durante los fines de semana largos, fechas clave o eventos.

Su app está disponible en iOS y Android a través de clash.com.ar/s/pr_getclash

Clash es un spinoff de Rosental Inversiones, con sede en Rosario y participación en sectores como el agropecuario, la construcción, hotelería, los alimentos, la tecnología y el ámbito financiero, que invirtió 300.000 dólares para financiar la iniciativa. Fue cofundada por Mauro Mossuz, CEO de la startup, junto con Lisandro Rosental y Federico Grimblat. Los emprendedores lideran un equipo de 13 personas.

“Somos un ecosistema que ordena promociones para usuarios y profesionaliza la comunicación de los centros comerciales. Al consumidor, le ofrecemos la posibilidad de descubrir con claridad cuándo y dónde conviene comprar. Al shopping, le permitimos pasar de promos dispersas en vidrieras a una gestión profesional con micrositios integrados, generación de audiencias, piezas gráficas, soporte a locatarios y acciones presenciales que generan tráfico real”, detalló Mossuz.

“No somos ni una billetera ni una cuponera, sino un organizador de beneficios. Del lado B2C, resolvemos el caos informativo con una interfaz simple y datos confiables. Del lado B2B, ofrecemos algo que hoy los centros comerciales no tienen: método, operación y medición para que todas las promos de sus locatarios estén visibles, ordenadas y vivas. Eso se traduce en adopción”, agregó.

Enfoque en gastos recurrentes

La startup parte de una hipótesis concreta: en finanzas personales, cuando la oferta se comoditiza, lo que define la elección diaria de qué medio de pago utilizar son las promociones. “Nos enfocamos en encontrar dónde están los hábitos de uso: supermercados y combustibles son gastos recurrentes y, por lo tanto, el mejor punto de entrada. La extensión natural fue a los centros comerciales: concentran geografía, marcas y audiencias”, señaló el emprendedor.

Mauro Mossuz, cofundador de Clash.

Sobre la modalidad de uso de Clash, asegura que el gasto recurrente manda y cada vez hay más atención a la letra chica. “La gente valora los topes altos y días claros, y castiga la avivada del 50% con tope bajo. Del lado del retail, el valor se da cuando los shoppings concentran acciones temáticas como la vuelta al colegio, el Día de la Madre o Navidad, y comunican simple: el día de la promoción junto con el medio de pago y el tope de reintegro”, añadió.

Desde su punto de vista, la claridad en la regla dispara el uso. “Nuestra app y los micrositios de los shoppings están diseñados para comunicar una promoción con NFC VISA o a través de MODO o en efectivo de modo mucho más simple, y así evitar sorpresas. Clash es relevante cuando ayuda a tomar una decisión hoy. Si esa decisión se repite cada mes, la relación deja de ser una visita y se vuelve un hábito. Ese es el activo que estamos construyendo”, completó.