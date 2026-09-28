El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Mar del Plata presentó los valores locativos orientativos para los alquileres temporarios de la temporada de verano 2026/2027.

La entidad sugirió un incremento del 25% respecto de los valores de la temporada anterior, aunque aclaró que se trata de precios de referencia y que no fija los valores del mercado.

Según explicó, los precios finales dependen de la oferta y la demanda y pueden variar de acuerdo con la calidad, el estado, la ubicación y la zona de cada propiedad.

Cuánto podría costar alquilar una semana en Mar del Plata

Para la temporada 2026/2027, el Colegio difundió los siguientes valores orientativos para Mar del Plata:

Departamento de 1 ambiente, para 2 o 3 personas: desde $ 375.000 por semana.

Departamento de 2 ambientes, para 3 o 4 personas: desde $ 588.000 por semana.

Departamento de 3 ambientes, para 5 o 6 personas: desde $ 863.000 por semana.

Chalet de 3 ambientes, para 5 o 6 personas: desde $ 1.176.000 por semana.

El Colegio de Martilleros aclaró que no fija los precios

Uno de los puntos centrales de la información oficial es que el 25% no constituye un aumento obligatorio para todos los alquileres temporarios de Mar del Plata.

Mar del Plata se prepara para la temporada de verano. Archivo

El Colegio explicó que los valores son determinados por la oferta y la demanda. También indicó que pueden modificarse según la evolución de la inflación.

La entidad presentó estos importes como una orientación para propietarios, inmobiliarias y turistas que comienzan a consultar por la temporada.

Qué recomendó el Colegio para los alquileres de verano

El Colegio de Martilleros recomendó que tanto la oferta de las unidades como los precios pactados se expresen en pesos.

También señaló que ya existen propiedades disponibles para alquilar en Mar del Plata y en los distintos partidos que integran el Departamento Judicial.

Además, desde la entidad plantearon la necesidad de mantener “prudencia” con los precios debido a la competencia de destinos de países vecinos y a la situación económica.

Cuánto cuesta una semana en Mar Chiquita

El Colegio difundió además valores iniciales para propiedades ubicadas en el partido de Mar Chiquita, que forma parte de su Departamento Judicial.

Entre los importes publicados figuran: