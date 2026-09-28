La normativa dispone un plazo específico para la duración de los arrendamientos en México.

El Código Civil Federal de México establece distintas reglas para los contratos de arrendamiento, entre ellas el plazo máximo que puede tener un contrato dependiendo del destino que se le dé al inmueble. Esta disposición forma parte de las normas federales que regulan el arrendamiento.

Para las fincas destinadas a habitación, el artículo 2398 establece un límite de 10 años. En el caso de inmuebles destinados al comercio o a la industria, el plazo máximo previsto por esta norma federal es de 20 años.

Atención: cuánto tiempo puede durar un contrato de alquiler de vivienda

El artículo 2398 del Código Civil Federal establece que existe arrendamiento cuando una parte se obliga a conceder a otra el uso o goce temporal de una cosa, mientras que la otra debe pagar por ese uso o goce un precio cierto.

El mismo artículo establece que el arrendamiento no puede exceder de diez años cuando se trata de una finca destinada a habitación. Por lo tanto, ese es el límite previsto expresamente por esta disposición federal para este tipo de inmuebles.

El artículo 2398 del Código Civil Federal determina el máximo de tiempo que puede alquilar una persona. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué establece el Código Civil Federal sobre el precio del alquiler

El artículo 2399 señala que la renta o precio del arrendamiento puede consistir en una suma de dinero o en cualquier otra cosa equivalente, siempre que sea cierta y determinada.

Por su parte, el artículo 2400 establece que pueden ser objeto de arrendamiento los bienes que puedan utilizarse sin consumirse, salvo aquellos que la ley prohíba arrendar y los derechos estrictamente personales.

Quién puede alquilar una propiedad

El artículo 2401, a su vez, determina que una persona que no sea propietaria de la cosa también puede arrendarla cuando tenga facultades para celebrar ese contrato, ya sea por autorización del dueño o por disposición de la ley.

De esta manera, la propiedad del inmueble y la facultad legal para celebrar un contrato de arrendamiento son cuestiones que pueden estar relacionadas, pero no son exactamente lo mismo.

El límite de 10 años pertenece al Código Civil Federal

El plazo de 10 años mencionado en el artículo 2398 corresponde al Código Civil Federal y específicamente a las fincas destinadas a habitación.

La regulación del arrendamiento también puede depender de la legislación civil de la entidad federativa donde se encuentre el inmueble. Por eso, para conocer las condiciones concretas de un contrato de vivienda, es necesario revisar las normas que correspondan al lugar donde está ubicada la propiedad.

¿Qué pasa cuando termina el plazo de 10 años?

El límite de 10 años no significa que el inquilino tenga que firmar contratos consecutivos de 10 años. El artículo 2398 establece el máximo que puede tener el arrendamiento pactado para una finca destinada a habitación bajo el Código Civil Federal.

Además, el artículo 2484 establece que, cuando el arrendamiento se celebra por un tiempo determinado, el contrato termina en el día que se haya fijado. Por eso, un contrato puede tener un plazo menor a 10 años y concluir en la fecha establecida por las partes.

¿Se puede seguir viviendo en la propiedad después de los 10 años?

El Código Civil Federal contempla una situación específica. El artículo 2487 señala que, si después de terminado el plazo el arrendatario continúa utilizando el inmueble sin oposición del arrendador, el arrendamiento continúa por tiempo indeterminado.

Esto significa que, bajo este supuesto, no es necesario interpretar que el inquilino debe abandonar automáticamente la vivienda al cumplirse los 10 años ni que deba firmar otro contrato por otros 10 años. La relación de arrendamiento puede continuar por tiempo indeterminado mientras se mantengan las condiciones previstas por la ley.

Durante ese período, el arrendatario debe continuar pagando la renta correspondiente y cualquiera de las partes puede solicitar la terminación del contrato en los términos establecidos por el propio Código Civil Federal.

Por lo tanto, los 10 años no funcionan como una obligación de renovar el contrato cada década. El plazo puede ser menor y, una vez vencido, si el inquilino permanece en el inmueble sin oposición del arrendador, el Código Civil Federal contempla la continuación del arrendamiento por tiempo indeterminado.