El presidente del Gobierno defendió este lunes centrar las políticas de vivienda en mejorar el acceso y dar prioridad al uso residencial frente al turístico. Sus declaraciones se producen mientras el Ejecutivo negocia con los grupos parlamentarios un nuevo real decreto ley que prevé aprobar este martes en el Consejo de Ministros.

Pedro Sánchez sostuvo que España necesita aumentar la oferta de vivienda asequible y recordó que la actual Ley de Vivienda ya proporciona herramientas a las comunidades autónomas para intervenir en el mercado. El presidente señaló que Cataluña utiliza algunas de esas medidas, mientras que otros gobiernos autonómicos no las aplican.

El nuevo decreto se negocia después del desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba más de 70 años en una vivienda de Madrid, un caso que provocó movilizaciones y una acampada en la Puerta del Sol. El texto todavía se encontraba abierto este lunes y algunas de las medidas reclamadas por los socios del Ejecutivo no habían quedado cerradas.

El presidente del Gobierno defendió este lunes centrar las políticas de vivienda en mejorar el acceso y dar prioridad al uso residencial frente al turístico. EFE

¿Qué medidas contempla el Gobierno para el nuevo decreto de vivienda?

El borrador que el Ministerio de Vivienda trasladó a los grupos parlamentarios incluye una batería de medidas sobre desahucios, alquileres, vivienda turística, fiscalidad y vivienda protegida. Entre ellas figura una solución para que la Administración cubra determinados costes derivados de impagos cuando el inquilino vulnerable alquila una vivienda de un pequeño propietario.

El texto también contempla medidas dirigidas a los fondos de inversión. Según las fuentes consultadas por EFE, el decreto establecería determinados límites a los desahucios de inquilinos vulnerables cuando el propietario sea un fondo y restringiría en determinados supuestos la compra de inmuebles por parte de estas entidades.

Entre las cuestiones que sí aparecen en el borrador figuran además la regulación de los alquileres de temporada, con una duración máxima de dos años, el IVA para los alojamientos turísticos, bonificaciones fiscales para propietarios que reduzcan los alquileres y beneficios fiscales para inquilinos. También se prevén medidas para blindar el parque estatal de vivienda y reducir el IVA aplicable a la construcción de vivienda protegida.

¿Qué medidas siguen sin estar cerradas antes del Consejo de Ministros?

La renovación automática de los contratos de alquiler no figura por ahora en el último borrador. Esta medida obliga a los propietarios a acreditar una causa justificada para no renovar el contrato y había sido planteada por el Sindicato de Inquilinas y por Sumar tras el desahucio de Maricarmen.

¿Qué medidas siguen sin estar cerradas antes del Consejo de Ministros? Shutterstock

Tampoco aparece, por el momento, la reforma de la Ley del Suelo pactada anteriormente entre PSOE y PNV. Podemos había situado esta modificación como una de sus condiciones para no votar en contra del decreto. La regulación del alquiler por habitaciones también podía quedar fuera del texto, mientras que la prórroga de dos años de los contratos vigentes y la congelación de las rentas en las actualizaciones anuales continuaban sin acuerdo definitivo.

Sumar no renuncia a ninguna de sus medidas

Sumar ha advertido a primera hora de este lunes de que el acuerdo sobre el texto del decreto de vivienda que se quiere aprobar mañana en el Consejo de Ministros “sigue muy lejos”.

“No vamos a renunciar a ninguna de las medidas, vamos a ser muy exigentes”, ha apuntado este lunes la ministra de Sanidad, Mónica García, que advierte de que se “plantarán” nuevamente -en el Consejo de Ministros- si ese decreto no lleva toda las medidas que consideran “irrenunciables” como eliminar los desahucios, prorrogar y renovar automáticamente los alquileres o congelar los precios.

Desde Podemos, su portavoz , Pablo Fernández, ha advertido de que las medidas que el Gobierno planea para el decreto “son un parche”, insuficientes, no acabarán con la especulación, ni pondrían fin al problema de la vivienda. “El Gobierno tiene que entender que el decreto de mañana no debe servir para lavar su cara, sino para poner fin a la especulación”, ha indicado.

Con información de EFE.