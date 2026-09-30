Desde la derogación de la Ley de Alquileres, propietarios e inquilinos pueden pactar libremente las condiciones del contrato, como la fórmula de actualización, la duración y el índice elegido para calcular los aumentos.

En este marco, el Índice de Contratos de Locación (ICL) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) son dos de los indicadores más elegidos para calcular los futuros aumentos de alquiler.

El porcentaje de incremento dependerá de cuál de los dos se elija, así como también de la periodicidad pactada en cada contrato, que puede ser trimestral, cuatrimestral o semestral, por ejemplo.

Teniendo en cuenta los últimos datos oficiales disponibles, los contratos pactados por el ICL vienen dado un incremento superior a los anclados al IPC. ¿Cómo se calculan los aumentos y cuál es la diferencia?

Alquileres: cuánto aumentan los contratos por ICL en octubre

Para los contratos que utilizan el ICL como mecanismo de actualización, las variaciones correspondientes a octubre dependen del período transcurrido desde el último ajuste.

Según los valores de la serie del BCRA utilizados para calcular las actualizaciones, los incrementos que pagarán en octubre 2026 serán:

Cada tres meses: 6,72%.

Cada cuatro meses: 9,83%.

Cada seis meses: 17,04%.

Aumentos de alquiler.

Alquileres: cuánto aumentan los contratos por IPC en octubre

En el caso de los contratos de locación que estén anclados a la inflación, se tomará hasta el último dato oficial el IPC de agosto, publicado por Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Según los últimos porcentajes oficiales, y calculado en base a un acumulado compuesto, los montos de incremento serán de:

Cada tres meses: 5,81% (acumulado compuesto de junio, julio y agosto)

Cada cuatro meses: 8,03%

Cada cinco meses: 14,61%

IPC vs ICL: cuánto se paga por un alquiler de $ 500.000

Teniendo en cuenta estos porcentajes, se puede hacer un cálculo de cuánto aumentaría un alquiler de $ 500.000 según el índice elegido y su periodicidad de incremento.

Periodicidad IPC acumulado Alquiler por IPC ICL acumulado Alquiler por ICL 3 meses 5,81% $ 529.050 6,72% $ 533.600 4 meses 8,03% $ 540.150 9,83% $ 549.150 6 meses 14,61% $ 573.050 17,04% $ 585.200

La diferencia en pesos entre alquileres con ICL vs IPC

Para los tres períodos que sí podemos comparar sobre una misma base temporal:

Trimestral: ICL implica $ 4.550 más por mes que IPC.

Cuatrimestral: ICL implica $ 9.000 más.

Semestral: ICL implica $ 12.150 más.

De esta manera, se puede evaluar un incremento superior del acumulado por ICL por sobre los anclados a la inflación. Sin embargo, es en base a los períodos anteriores y no se puede prever cómo continuarán ambos índices a futuro.