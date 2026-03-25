España vive este miércoles 25 de marzo un día de temperaturas inusualmente altas para la época, con trece capitales de provincia que superarán los 20º C. Sin embargo, esta situación cambiará con la llegada de una masa de aire polar o ártico que traerá nieve. De esta manera, la temperatura llegará a 0° C en muchas zonas, principalmente del norte del país, donde el ambiente se tornará plenamente invernal con heladas y chubascos. De acuerdo a Meteored, hay trece capitales de provincia que superarán los 20º C en esta jornada. Según las previsiones, Lleida, Tarragona, Madrid, Cáceres, Badajoz, Toledo, Valencia, Murcia, Sevilla, Córdoba, Huelva y Cádiz registrarán máximas por encima de esa barrera Las más elevadas se esperan en Sevilla y Murcia, con hasta 23º C, mientras que Huelva y Sevilla podrían alcanzar los 24º C y Córdoba los 22º C en las horas centrales del día. Este calor afecta especialmente a Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Comunidad de Madrid, Aragón y, localmente, el sur de Galicia. Las nevadas serán las grandes protagonistas del sábado y las primeras horas del domingo (Domingo de Ramos), extendiéndose en forma de cortinas de nieve de norte a sur por las sierras de la España peninsular. El episodio comenzará a notarse ya en la segunda mitad de la semana con la entrada de vientos del norte y nordeste que arrastrarán el aire frío. Durante el sábado, las precipitaciones asociadas a frentes y borrascas se irán transformando en nieve al coincidir con la masa polar. Las nevadas se concentrarán principalmente en el tercio septentrional: Cordillera Cantábrica, Pirineos (tanto en el norte como en el nordeste), norte de Castilla y León y alto Ebro. A lo largo del día, estas cortinas de nieve se extenderán de forma irregular hacia el interior peninsular, alcanzando La Rioja, Navarra, el Sistema Ibérico y la meseta norte (incluyendo provincias como Burgos y Soria). La cota de nieve en el extremo norte rondará los 1000 metros durante el sábado y descenderá progresivamente. En algunas zonas del Cantábrico oriental, Pirineos y norte del Sistema Ibérico podría bajar de los 600-700 metros el domingo. Los chubascos serán localmente intensos en el Cantábrico y los Pirineos, mientras que en el norte de Castilla y León y el alto Ebro serán más dispersos. Las nevadas no serán continuas ni homogéneas: habrá zonas donde la nieve cuaje rápidamente y otras donde las precipitaciones sean mínimas. A últimas horas del sábado, el viento girará definitivamente a norte y la entrada de aire frío se intensificará. El domingo, la inestabilidad se concentrará en el norte y nordeste peninsular, con nevadas más persistentes y significativas en el Cantábrico oriental, Pirineos y norte del Sistema Ibérico, donde se podrán acumular varios centímetros de nieve. Las precipitaciones irán remitiendo en el resto del país, aunque no se descartan algunos chubascos aislados. Este episodio de aire polar marcará el comienzo de la Semana Santa con un ambiente típico de invierno en gran parte del norte y centro. En cuanto a las temperaturas máximas durante el fin de semana, en ciudades como Vitoria, Pamplona, Burgos o Soria se prevén valores por debajo de los 10º C, mientras que en Madrid y gran parte de Castilla-La Mancha apenas superarán los 15º C. Solo el sur, especialmente el valle del Guadalquivir, mantendrá valores más suaves antes de que llegue una nueva pulsación de aire frío al final del fin de semana.