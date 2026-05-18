Un poderoso sistema de tormentas se intensificará hoy lunes en gran parte del centro de Estados Unidos, donde los meteorólogos advierten por varios días consecutivos de clima severo, con lluvias torrenciales, granizo de gran tamaño, fuertes vientos y hasta riesgo de tornados. De acuerdo con los especialistas, las tormentas se desarrollarán en las Llanuras y el Medio Oeste en diferentes rondas a lo largo de los próximos días y pondrían generar condiciones peligrosas durante al menos 72 horas. Según lo explican expertos de AccuWeather, los principales riesgos asociados a este evento meteorológico con las ráfagas de viento extremadamente fuertes, de intensidad comparable con la fuerza de huracán, que pueden superar los 120 km/h. Este tipo de vientos puede provocar Además, se indica que estas tormentas pueden estar acompañadas de lluvias torrenciales, lo que aumenta el riesgo de inundaciones repentinas. Los meteorólogos advirtieron por el tamaño del granizo que podría acompañar este temporal, comparable con el de pelotas de golf o béisbol. Esto puede causar También existe riesgo de formación de tornados. De acuerdo con el pronóstico, durante el transcurso del lunes y el lunes a la noche podría marcarse el brote más intenso de tormentas. El riesgo se extiende desde Oklahoma City hacia el norte hasta Minneapolis y Eau Claire y particularmente desde el sur de Kansas hasta el centro de Iowa. Para este día se espera que el corredor de tormenta se extienda desde Ontario y Michigan hasta la costa del Golfo de Texas, con riesgo de tormentas eléctricas y ráfagas de viento dañinas. Los meteorólogos anticiparon que el sistema continuará desplazándose hacia la costa atlántica, donde la intensidad general de las tormentas comenzará a disminuir. No obstante, nuevos episodios podrían desarrollarse en el Panhandle de Texas y el este de New Mexico. El consejo es mantenerse alerta a las actualizaciones meteorológicas en caso de que exista algún cambio u advertencia importante.