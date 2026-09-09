El pronóstico del tiempo anticipa condiciones adversas en distintas zonas de Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja durante el martes 8 y miércoles 9 de septiembre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes vientos para sectores del norte del país. Además, se prevén nevadas en algunas zonas cordilleranas.

Alerta por viento en Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja

El SMN informó que el área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste, con velocidades de entre 50 y 70 km/h.

Además, el organismo indicó que las ráfagas podrían alcanzar los 100 km/h en los niveles más altos.

Las condiciones meteorológicas afectarán a diferentes sectores de Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja, de acuerdo con el área alcanzada por la alerta.

Salta: dónde nevará este martes 8 de septiembre

En Salta, el pronóstico anticipa la posibilidad de nevadas en San Antonio de los Cobres, una localidad ubicada a gran altura.

Durante la mañana podrían registrarse nevadas, mientras que durante la tarde se esperan fuertes ráfagas de viento.

Pronóstico para Salta: qué localidades serán afectadas

Para este martes 8 de septiembre, el pronóstico señala:

San Antonio de los Cobres: nieve durante la mañana y fuertes ráfagas de viento durante la tarde.

Cachi: fuertes ráfagas de viento durante la tarde.

De esta manera, distintas localidades de Salta podrían atravesar una jornada marcada por fuertes vientos y nevadas, principalmente en las zonas de mayor altura.