Las alertas llegarán a millones de personas a través de celulares y otros canales tecnológicos en cuestión de minutos.

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La búsqueda de niños desaparecidos en Colombia entra en una nueva etapa. El presidente Gustavo Petro sancionó la Ley Estatutaria 2584 de 2026, conocida como Ley Sara Sofía, una norma que crea un sistema nacional de alertas para difundir de manera rápida y masiva la información de menores extraviados.

La medida obliga a activar mecanismos de comunicación inmediatos con el objetivo de aumentar las posibilidades de localización durante las primeras horas, consideradas cruciales en este tipo de casos.

La nueva legislación lleva el nombre de Sara Sofía Galván, la niña de dos años cuyo caso conmocionó al país en 2021 y puso en evidencia la necesidad de fortalecer las herramientas para reaccionar ante la desaparición de menores de edad.

¿Qué es la Ley Sara Sofía y cómo funcionará la nueva alerta para niños desaparecidos?

La Ley Sara Sofía crea la denominada Alerta Colombia Sara Sofía, un sistema diseñado para difundir información de niños y niñas desaparecidos mediante operadores móviles, plataformas digitales y otros canales tecnológicos disponibles.

La intención del Gobierno es que la información llegue a la mayor cantidad posible de ciudadanos en el menor tiempo posible. De esta manera, las autoridades buscan que la población participe activamente en la identificación y ubicación de menores reportados como desaparecidos.

Las alertas podrán incluir datos relevantes para la búsqueda, como características físicas, fotografías recientes y detalles del lugar donde fue visto por última vez el menor.

Gustavo Petro lanza la Ley Sara Sofía: habrá alertas inmediatas y masivas para encontrar niños desaparecidos. Fuente: Shutterstock Mama Belle and the kids

¿Quiénes podrán reportar la desaparición de un niño para activar la Alerta Colombia?

La ley establece que la activación del sistema podrá iniciarse a partir de reportes realizados por:

Padres o madres del menor .

Representantes legales.

Personas con custodia legal.

Cuidadores.

Familiares cercanos.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Para realizar el reporte será necesario suministrar información que permita identificar adecuadamente al menor desaparecido y facilitar su localización.

Entre los datos que podrán solicitarse se encuentran:

Nombre completo.

Número de identificación.

Edad.

Sexo.

Descripción física.

Fotografía reciente.

Descripción de la ropa que llevaba puesta.

Lugar y momento de la desaparición.

Datos de contacto de familiares o responsables.

¿Cómo denunciar la desaparición de un menor de edad?

Las denuncias podrán realizarse tanto por medios digitales como de forma presencial.

El ICBF habilitará un espacio especial en su portal oficial para que los ciudadanos reporten casos de desaparición de menores. Asimismo, quienes no tengan acceso a internet podrán acudir directamente a:

Defensorías de Familia .

Comisarías de Familia.

Inspecciones de Policía.

Estaciones o instalaciones de la Policía Nacional.

Cuando existan motivos fundados y no se cuente con la autorización escrita correspondiente, el ICBF podrá solicitar a la Policía Nacional la activación de la alerta para evitar retrasos que afecten la búsqueda.

¿Cuáles son los requisitos para activar la Alerta Colombia Sara Sofía?

La nueva normativa establece varias condiciones para poner en marcha el mecanismo nacional de búsqueda.

Entre los principales requisitos se encuentran:

El menor debe ser menor de 18 años

La alerta únicamente aplicará para niños, niñas y adolescentes que al momento de la desaparición tengan menos de 18 años.

La activación deberá ser inmediata

Uno de los puntos más relevantes de la ley es que el tiempo entre el reporte y la emisión de la alerta no podrá superar una hora.

Esto significa que las autoridades tendrán la obligación de reaccionar rápidamente una vez reciban la información necesaria para iniciar la difusión masiva.

Debe existir autorización para el uso de datos

La divulgación de fotografías, datos personales y elementos biométricos deberá realizarse respetando las disposiciones legales establecidas para proteger los derechos de los menores.

La información suministrada debe ser suficiente

Las autoridades resaltan que la calidad de la información entregada será clave para el éxito de la búsqueda. Entre más precisos sean los datos aportados, mayores serán las posibilidades de que la ciudadanía pueda colaborar de manera efectiva.

¿Qué pasará con los datos personales cuando aparezca el menor desaparecido?

La Ley Sara Sofía también incorpora medidas de protección de datos. Una vez el niño o niña sea localizado, las autoridades deberán eliminar la información personal y biométrica utilizada durante la alerta.

Con esta disposición se busca proteger la privacidad de los menores y evitar que sus datos permanezcan circulando en plataformas o bases de datos después de concluida la búsqueda.