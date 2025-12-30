Durante décadas, la defensa aérea se apoyó en misiles interceptores y radares avanzados. Ahora, Israel introduce una tecnología que redefine ese paradigma: un sistema láser militar operativo capaz de neutralizar amenazas aéreas en segundos y a un costo mínimo.

Con la activación del Rayo de Hierro (Iron Beam), el país se convierte en el primero en llevar esta tecnología del laboratorio al campo de operaciones reales.

El sistema fue entregado por el Ministerio de Defensa de Israel, tras años de desarrollo conjunto con Rafael Advanced Defense Systems, y ya comenzó su integración dentro del escudo defensivo nacional.

Qué es el Rayo de Hierro y por qué cambia la defensa militar de Israel

El Iron Beam utiliza un láser de alta energía combinado con sensores electro-ópticos avanzados que permiten detectar, seguir y neutralizar amenazas aéreas en cuestión de segundos.

A diferencia de los interceptores tradicionales, el impacto se produce a la velocidad de la luz, lo que reduce drásticamente el tiempo de reacción.

Israel introduce una tecnología que redefine ese paradigma: un sistema láser militar operativo capaz de neutralizar amenazas aéreas en segundos y a un costo mínimo. Imagen: archivo.

Este sistema está diseñado para actuar contra:

Drones de corto y mediano alcance

Cohetes y proyectiles de mortero

Misiles con trayectorias irregulares

El escudo láser que reduce costos y amplía la cobertura

Uno de los mayores diferenciales del sistema láser israelí es su bajo costo operativo. Cada activación requiere solo energía eléctrica, lo que contrasta con el elevado precio de los misiles interceptores tradicionales.

Esto permite sostener defensas prolongadas frente a ataques simultáneos, una ventaja estratégica clave en escenarios de alta intensidad.

Además, el Rayo de Hierro se integra con la Cúpula de Hierro, Honda de David y Arrow, conformando una defensa aérea por capas. Cada sistema cubre un rango específico, lo que mejora la eficiencia y la capacidad de respuesta ante distintos tipos de amenazas.

Probado en combate y listo para su despliegue

Autoridades israelíes confirmaron que el sistema fue probado en escenarios reales, donde logró interceptaciones exitosas. Estas experiencias permitieron ajustar el rendimiento y acelerar su entrada en producción en serie.

El programa contempla diferentes configuraciones:

Iron Beam estándar , de alta potencia

Iron Beam M , montado en plataformas móviles

Lite Beam, para defensa de corto alcance

Cada variante responde a necesidades tácticas específicas.

Israel lidera la carrera del armamento láser

Mientras otras potencias continúan desarrollando tecnologías similares, Israel se posiciona como el primer país en operar un sistema láser de defensa aérea funcional, marcando un hito en la evolución militar contemporánea.