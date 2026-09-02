El tribunal establece criterios fundamentales para los embargos salariales en situaciones relacionadas con obligaciones alimentarias.

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El ordenamiento jurídico colombiano contempla una protección especial sobre el salario de los trabajadores, aunque existen excepciones cuando está de por medio el cumplimiento de obligaciones alimentarias . En estos casos, la legislación permite que una parte considerable del ingreso mensual sea retenida para garantizar el pago correspondiente.

La posibilidad de embargar hasta el 50% del salario no constituye una medida nueva ni significa que cualquier deuda pueda generar automáticamente una retención de esta magnitud. Se trata de una excepción contemplada por la normativa colombiana para determinadas obligaciones, especialmente aquellas relacionadas con alimentos.

Por esta razón, es importante conocer cuándo se puede embargar el salario en Colombia, qué porcentaje puede ser retenido y cuál es el papel de los jueces y de la Corte Suprema frente a estos procesos.

¿Cuándo pueden embargar hasta el 50% del salario en Colombia?

La legislación colombiana establece que, en determinados procesos relacionados con obligaciones alimentarias, un juez puede ordenar el embargo de hasta el 50% del salario de una persona. Esta posibilidad busca asegurar que se cumplan las obligaciones económicas destinadas al sostenimiento de quienes tienen derecho a recibir alimentos .

La medida puede aplicarse incluso cuando el trabajador recibe el salario mínimo, debido a que las obligaciones alimentarias cuentan con un tratamiento especial dentro del ordenamiento jurídico.

Sin embargo, esto no significa que cualquier acreedor pueda solicitar directamente la mitad del sueldo de un trabajador. El embargo debe estar respaldado por el correspondiente proceso judicial y aplicarse bajo las condiciones establecidas por la autoridad competente.

La Corte Suprema autoriza embargos del 50% del salario a las personas que infrinjan esta norma. (Fuente: Corte Suprema de Colombia | Imagen editada con ChatGPT)

¿Qué dice la ley sobre el embargo del salario por alimentos?

Como regla general, el Código Sustantivo del Trabajo protege el salario frente a los embargos. La finalidad de esta protección es evitar que una persona quede sin los recursos necesarios para atender sus gastos básicos.

No obstante, la legislación establece una excepción cuando se trata del cumplimiento de obligaciones alimentarias. En estos casos, el porcentaje que puede ser embargado es superior al permitido para otras clases de deudas.

La razón de esta diferencia está relacionada con la protección de derechos de personas que dependen económicamente de ese pago, como pueden ser hijos, hijas o cónyuges, según las circunstancias particulares de cada proceso.

¿Qué pasa con el trabajador al que le embargan el salario?

Cuando un juez ordena el embargo, el empleador debe cumplir la instrucción en los términos establecidos en la decisión judicial. Esto significa que la empresa no puede decidir por cuenta propia aumentar el porcentaje retenido ni modificar las condiciones de la medida.

El trabajador, a su vez, conserva la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial correspondiente si considera que el embargo no se ajusta a la ley, que se está aplicando un porcentaje incorrecto o que existen circunstancias que deben ser revisadas.

De esta manera, el sistema busca mantener un equilibrio entre la protección del salario y el derecho de los beneficiarios a recibir los recursos correspondientes a una obligación alimentaria.