Las personas que mantienen deudas impagas por créditos, préstamos personales, tarjetas de crédito u otras obligaciones financieras pueden enfrentar un reclamo judicial que, en determinadas circunstancias, podría derivar en un embargo de sus ingresos o fondos bancarios.

Tener una cuota atrasada no significa que el banco pueda retirar dinero automáticamente. Para que exista un embargo debe intervenir la Justicia y debe haber una orden judicial que autorice la medida correspondiente.

Deudas por préstamos personales: cuándo puede avanzar un embargo

El atraso en el pago de un préstamo personal puede generar distintas consecuencias para el deudor. Si la obligación permanece impaga, el acreedor puede iniciar las acciones correspondientes para reclamar judicialmente el dinero adeudado.

En ese caso, un juez puede disponer medidas destinadas a garantizar el cobro. Entre ellas puede encontrarse el embargo de determinados bienes o fondos, siempre de acuerdo con las reglas que correspondan al caso.

Por eso, no existe un embargo automático por el simple hecho de dejar de pagar una cuota. La entidad financiera no puede decidir por sí misma retener el salario del trabajador: debe existir un procedimiento judicial y una resolución que habilite la medida.

Qué dice el Decreto 484/1987 sobre el embargo del sueldo

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El Decreto 484/87 reglamenta las condiciones bajo las cuales puede afectarse una remuneración.

Su artículo 1 establece que el salario queda protegido hasta un monto equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM).

A partir de ese límite, la normativa determina diferentes porcentajes máximos de embargo:

Si la remuneración no supera el doble del SMVM , puede embargarse hasta el 10% del excedente sobre el salario mínimo.

Si la remuneración supera el doble del SMVM, puede embargarse hasta el 20% del importe excedente.

De esta manera, la legislación busca evitar que una deuda pueda comprometer la totalidad de los ingresos de un trabajador.

¿Pueden embargar todo el sueldo por una deuda?

Para las deudas comunes alcanzadas por este régimen existen límites específicos.

El salario mínimo funciona como un piso protegido, mientras que sobre la parte que excede ese monto se aplican los porcentajes establecidos por el Decreto 484/1987.

Esto significa que una persona que dejó de pagar un crédito o préstamo personal no pierde automáticamente la totalidad de su sueldo. El eventual embargo debe respetar los límites previstos por la legislación.

También existen situaciones particulares, como las cuotas alimentarias y las litis expensas, que tienen un régimen diferente y no quedan sujetas a estos mismos límites.

¿Pueden embargar las cuentas bancarias por una deuda?

Los fondos depositados en una cuenta bancaria también pueden quedar alcanzados por una orden judicial, dependiendo del tipo de deuda, el proceso iniciado y las circunstancias concretas.

No obstante, es importante diferenciar un embargo judicial de una retención realizada unilateralmente por una entidad financiera.

Un banco o una empresa financiera no puede disponer libremente del sueldo de una persona para cobrarse una deuda fuera de los mecanismos que permite la legislación.

Qué pasa si una persona deja de pagar un préstamo

Cuando una persona acumula cuotas impagas, la deuda puede continuar generando intereses y eventualmente derivar en un reclamo judicial.

Si el acreedor inicia una acción y obtiene una resolución favorable, la Justicia puede disponer medidas para asegurar el cobro, que pueden alcanzar determinados bienes, fondos o parte de los ingresos del deudor, según corresponda.

Por este motivo, recibir una intimación de pago no debería ser ignorado. Es importante verificar quién reclama la deuda, cuál es el monto solicitado, qué expediente interviene y cuáles son los plazos disponibles para responder.