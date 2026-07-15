El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento zonda para las próximas horas y advirtió que las ráfagas podrían superar los 70 km/h, mientras que en sectores cordilleranos alcanzarían hasta 110 km/h.

El fenómeno afectará a distintas zonas de Jujuy y podría provocar un brusco aumento de la temperatura, polvo en suspensión y baja visibilidad.

Alerta por viento Zonda: cuáles serán las primeras regiones afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento zonda para la tarde del jueves 16 de julio en gran parte de la provincia de Jujuy. El aviso alcanza a sectores de la Cordillera, la Puna y la Quebrada, donde se esperan condiciones meteorológicas adversas durante varias horas.

Entre las áreas incluidas en la advertencia se encuentran las zonas montañosas de Doctor Manuel Belgrano, Humahuaca, Tilcara y Tumbaya, además de la Puna de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya, Susques y Yavi. También están bajo alerta las áreas cordilleranas de Cochinoca, Rinconada, Santa Catalina y Susques.

Alerta amarilla por viento Zonda: advierten por ráfagas de hasta 110 km/h en estas zonas de Jujuy. Fuente: Shutterstock

Qué intensidad tendrá el viento y cuáles son los riesgos previstos

De acuerdo con el organismo, el viento zonda soplará con velocidades sostenidas de entre 30 y 45 km/h, aunque las ráfagas podrán superar los 70 km/h en gran parte del área afectada.

En los sectores cordilleranos, las condiciones serán aún más intensas, con ráfagas que podrían alcanzar los 110 km/h. Además del fuerte viento, este fenómeno suele generar una importante reducción de la visibilidad por el polvo en suspensión, un aumento repentino de la temperatura y un marcado descenso de la humedad, factores que incrementan el riesgo de incendios y complican la circulación.

Las recomendaciones para evitar accidentes durante la alerta

Frente a este escenario, las autoridades aconsejan permanecer en lugares seguros mientras dure el fenómeno y evitar desplazamientos innecesarios.

Además, recomiendan cerrar puertas y ventanas para impedir el ingreso de polvo y aire caliente, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, no ubicarse debajo de árboles, carteles o estructuras inestables y conducir con extrema precaución si es imprescindible salir.

También es importante mantenerse hidratado, utilizar anteojos y barbijo para protegerse del polvo en suspensión y evitar encender fuego al aire libre, ya que las condiciones de sequedad y las fuertes ráfagas favorecen la rápida propagación de incendios.