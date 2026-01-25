En el mundo se está propagando una nueva forma de estafa a celulares llamada smishing. Consiste en un ataque vía mensaje SMS que suele consistir en falsas alertas sobre promociones o premios, diseñados para generar una sensación de urgencia y llevar a las personas a actuar rápidamente.

Cuando el individuo entrega sus datos en las plataformas, les roban los datos financieros o personales. Es decir que fácilmente le pueden vaciar la cuenta bancaria por hacer caso a un simple mensaje de celular.

Celulares bajo ataque: cómo protegerse del smishing

Frente al crecimiento del smishing, Mauricio Gálvez, gerente de Servicios Ciberseguridad (BDM) TIVIT LATAM, ha emitido una serie de recomendaciones para ayudar a los ciudadanos a protegerse contra este tipo de fraudes:

Precaución con mensajes fraudulentos o correos

“Hay que tener cuidado al recibir mensajes que aparentan ser de tu banco o de alguna empresa, y que solicitan que actualices tu información o confirmes datos de tu tarjeta haciendo clic en un enlace. Es probable que sea un intento de fraude. No hay que confiar de estas alertas urgentes ni de las ofertas que te presionan para actuar rápidamente", sostiene el experto.

No abrir vínculos de remitentes desconocidos

Gálvez subraya que si no se conoce al remitente o si un mensaje genera dudas, lo recomendable es borrar el mensaje de inmediato.

Los estafadores se mantienen al acecho con nuevos engaños que están dirigidos a teléfonos celulares.

No descargar aplicaciones no oficiales

“No hay que bajar aplicaciones que no sean oficiales o desconocidas, y hay que asegurarse de tener desactivada la opción de instalar aplicaciones de fuentes desconocidas en tu dispositivo”, señala el gerente de Servicios de Ciberseguridad de TIVIT Latam.

Tener cuidado con los errores de ortografía

“Hay mensajes que no te nombran personalmente o que están escritos de manera extraña o con errores de ortografía, que no son normales en mensajes oficiales de compañías. Hay que prestar atención a estos detalles, porque en caso de errores de este tipo lo más probable es que no sea una comunicación oficial del banco o de alguna empresa", indica el especialista.

Revisar y verificar la seguridad de los sitios web

En este caso, agrega que “antes de ingresar tus datos en el portal de un banco o en un sitio de compras en línea, verificar que la dirección comience con un candado cerrado y con https, ya que la ‘s’ indica que la información que ingreses estará cifrada y segura".

Alerta: ante mensajes extraños se debe actuar con calma y sin apresurarse.

Llamar al número oficial del banco

“Si se recibe un SMS de tu banco informándote que tu cuenta está bloqueada, hay que llamar directamente al número oficial de atención al cliente del banco, no se debe utilizar los números que llegan en la notificación", recomienda Gálvez.

Denunciar cargos no autorizados

“En caso de que hayan accedido a tu cuenta y han realizado cargos no autorizados, hay que seguir estos pasos: primero, contactar con tu banco utilizando el número oficial de atención al cliente para informar sobre la suplantación de identidad. Luego, dirigirse a una comisaría y presentar una denuncia formal", concluye.

El conocimiento previene las estafas

El conocimiento de estas tácticas habituales de smishing puede reducir significativamente las posibilidades de ser víctima de ellas.

Por eso, los expertos recomiendan siempre tratar con precaución los mensajes inesperados o sospechosos, verifíquelos con la supuesta fuente utilizando métodos de contacto conocidos y evite hacer clic en enlaces desconocidos o descargar archivos de remitentes desconocidos.