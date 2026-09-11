Se viene un diluvio histórico este sábado 5 y domingo 6: se esperan lluvias intensas, caída de granizo y ráfagas de viento superiores a 70km/h .

El cambio de tiempo se sentirá con mayor intensidad en distintas zonas del norte y centro del país.

Las tormentas podrían provocar anegamientos temporarios, reducción de visibilidad y complicaciones para circular, especialmente durante los períodos de mayor precipitación.

Alerta meteorológica: cuáles son las 13 provincias afectadas

Las alertas emitidas por el SMN alcanzan a 13 provincias por distintos fenómenos meteorológicos. En el caso de las tormentas y lluvias, las zonas comprometidas se encuentran en Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Santa Fe y Neuquén.

En estas áreas pueden registrarse lluvias intensas en períodos cortos, fuerte actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento. Los acumulados previstos se ubican entre 30 y 60 milímetros, aunque pueden ser superiores de manera puntual.

A estas provincias se suman Mendoza, Río Negro y San Juan, alcanzadas por diferentes alertas vinculadas a nevadas y fuertes vientos. Además, el aviso incluye sectores de Córdoba, La Pampa y Buenos Aires, donde se esperan ráfagas de entre 30 y 50 km/h.

De esta manera, el mapa de alertas comprende: Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Córdoba, Formosa, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Fe y una parte de otra jurisdicción alcanzada por los avisos del SMN, según el área específica del fenómeno.

Tormentas fuertes y granizo: qué zonas tendrán mayor riesgo

EFE

En Misiones, las áreas de El Dorado, General Manuel Belgrano, Guaraní, Libertador General San Martín, Montecarlo y San Pedro podrían registrar tormentas fuertes, lluvias intensas, ráfagas y granizo.

También se esperan condiciones adversas en sectores de Corrientes, particularmente en Ituzaingó y Santo Tomé, donde el SMN mantiene la advertencia por tormentas.

Las condiciones pueden generar anegamientos, reducción de visibilidad y dificultades en la circulación, por lo que se recomienda extremar las precauciones durante los períodos de mayor actividad.

Vientos de hasta 70 km/h: dónde rige la alerta

Además de las tormentas, el SMN emitió una alerta amarilla por fuertes vientos para sectores cordilleranos de San Juan, Río Negro y Mendoza.

En esas regiones se esperan vientos del oeste de entre 50 y 70 km/h. En sectores de Córdoba, La Pampa y Buenos Aires también podrían registrarse ráfagas del sur de entre 30 y 50 km/h.

En las zonas más elevadas de la cordillera, las ráfagas podrían ser todavía más intensas y alcanzar los 100 km/h, con posibles dificultades para circular por caminos de montaña.

Cómo estará el tiempo en Buenos Aires y el AMBA

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) también tendrá un cambio en las condiciones meteorológicas desde este viernes por la noche.

Se prevé un aumento de la nubosidad, lluvias o lloviznas y viento del este y sudeste. Para sectores de la provincia de Buenos Aires rige una alerta amarilla por viento, con ráfagas que podrían llegar a 50 km/h.

Además, la sudestada podría provocar una crecida moderada del Río de la Plata, principalmente durante la mañana del sábado.

También hay alertas por nieve en otras provincias

El mal tiempo no se limita a las tormentas. En sectores de Mendoza y Neuquén rige una alerta naranja por nevadas, mientras que Río Negro permanece bajo advertencia amarilla.

En las áreas cordilleranas podrían acumularse entre 10 y 20 centímetros de nieve, con registros superiores de manera puntual. En sectores de meseta, los acumulados podrían ubicarse entre 5 y 30 centímetros.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan consultar el estado de las rutas y pasos fronterizos, evitar actividades al aire libre en zonas expuestas y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales.