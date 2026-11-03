Tormenta eléctrica cae sobre la ciudad durante la noche.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas para este martes 3 de noviembre que alcanza a distintas zonas de cinco provincias.

El ente advirtió que algunas tormentas podrían ser localmente severas y estar acompañadas por abundantes precipitaciones, caída de granizo de diversos tamaños, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Además, se esperan valores de lluvia acumulada de entre 40 y 80 milímetros, aunque podrían ser superados de manera puntual.

Dónde rige la alerta naranja por tormentas este martes 3 de noviembre

Según el informe del SMN, el aviso meteorológico alcanza a sectores de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, San Luis y La Pampa .

Zonas bajo alerta meteorológica naranja por tormentas. Captura SMN | El Cronista Audiencias

Las zonas bajo alerta son las siguientes:

Santa Fe: sur de la provincia.

Buenos Aires: parte del noroeste bonaerense.

Córdoba: sur y centro provincial.

San Luis: sur, centro y parte del norte.

La Pampa: gran parte del territorio provincial.

La advertencia, por su parte, comprende áreas específicas de cada jurisdicción, por lo que no implica que toda la provincia vaya a registrar fenómenos de la misma intensidad .

Cómo serán las tormentas y cuánta lluvia puede caer

El nivel naranja indica que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente . En este caso, el SMN anticipó tormentas fuertes, algunas puntualmente severas, que podrían provocar acumulados de precipitación de entre 40 y 80 milímetros.

Cielo nublado en la ciudad.

El organismo también señaló que las lluvias podrían superar esos valores en determinados sectores. Entre los fenómenos previstos se encuentran la caída de granizo de distintos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas que podrían superar los 90 km/h.

Estas condiciones pueden generar complicaciones en la circulación, anegamientos temporarios y daños por la intensidad del viento o el granizo.

Qué recomienda el SMN ante una alerta naranja

Ante este nivel de advertencia, el SMN recomienda tomar precauciones y evitar exponerse durante el desarrollo de las tormentas. Entre las principales medidas de prevención se encuentran

Permanecer en construcciones cerradas y mantenerse alejado de puertas y ventanas.

Evitar circular por calles inundadas o zonas anegadas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

No refugiarse debajo de árboles ni permanecer cerca de postes o cables eléctricos.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en la vivienda.

También es importante mantenerse informado a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, ya que las condiciones pueden actualizarse durante la jornada.