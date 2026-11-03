El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas para este martes 3 de noviembre que alcanza a distintas zonas de cinco provincias.
El ente advirtió que algunas tormentas podrían ser localmente severas y estar acompañadas por abundantes precipitaciones, caída de granizo de diversos tamaños, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora.
Además, se esperan valores de lluvia acumulada de entre 40 y 80 milímetros, aunque podrían ser superados de manera puntual.
Dónde rige la alerta naranja por tormentas este martes 3 de noviembre
Según el informe del SMN, el aviso meteorológico alcanza a sectores de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, San Luis y La Pampa.
Las zonas bajo alerta son las siguientes:
- Santa Fe: sur de la provincia.
- Buenos Aires: parte del noroeste bonaerense.
- Córdoba: sur y centro provincial.
- San Luis: sur, centro y parte del norte.
- La Pampa: gran parte del territorio provincial.
La advertencia, por su parte, comprende áreas específicas de cada jurisdicción, por lo que no implica que toda la provincia vaya a registrar fenómenos de la misma intensidad.
Cómo serán las tormentas y cuánta lluvia puede caer
El nivel naranja indica que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente. En este caso, el SMN anticipó tormentas fuertes, algunas puntualmente severas, que podrían provocar acumulados de precipitación de entre 40 y 80 milímetros.
El organismo también señaló que las lluvias podrían superar esos valores en determinados sectores. Entre los fenómenos previstos se encuentran la caída de granizo de distintos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas que podrían superar los 90 km/h.
Estas condiciones pueden generar complicaciones en la circulación, anegamientos temporarios y daños por la intensidad del viento o el granizo.
Qué recomienda el SMN ante una alerta naranja
Ante este nivel de advertencia, el SMN recomienda tomar precauciones y evitar exponerse durante el desarrollo de las tormentas. Entre las principales medidas de prevención se encuentran
- Permanecer en construcciones cerradas y mantenerse alejado de puertas y ventanas.
- Evitar circular por calles inundadas o zonas anegadas.
- Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
- No refugiarse debajo de árboles ni permanecer cerca de postes o cables eléctricos.
- Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en la vivienda.
También es importante mantenerse informado a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, ya que las condiciones pueden actualizarse durante la jornada.