El pronóstico anticipa lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y posible caída de granizo en varias provincias.

Las tormentas fuertes volverán a afectar a distintas zonas de la Argentina durante el martes 3 de noviembre. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas ante las condiciones de inestabilidad que se registrarán durante las primeras horas del día.

El pronóstico anticipa lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y posible caída de granizo en varias provincias. Las precipitaciones, en este sentido, podrían generar acumulados de hasta 50 mm y estar acompañadas de descargas eléctricas.

Ante este escenario, el SMN emitió una serie de recomendaciones para evitar los posibles estragos.

Alerta amarilla: cuáles son las 4 provincias afectadas el martes 3 de noviembre

El aviso meteorológico contempla distintos períodos de afectación según la provincia, con tormentas que podrían desarrollarse desde la madrugada y extenderse hasta la tarde del martes.

En San Luis y Córdoba, las condiciones de inestabilidad se concentrarán durante la madrugada y la mañana, mientras que en Santa Fe las tormentas podrían continuar hasta la tarde.

Por su parte, Entre Ríos, tendrá un período de mayor riesgo durante la tarde, con lluvias y tormentas que podrían presentar variada intensidad.

El SMN emitió una alerta amarilla para varias provincias durante el martes 3 de noviembre. (Foto: SMN) SMN

Tormentas fuertes el martes 3 de noviembre: dónde se esperan lluvias intensas y posible caída de granizo

Las zonas alcanzadas por la alerta amarilla son las siguientes:

San Luis : zona baja de Coronel pringles y zona baja de General Pedernera. Se esperan acumulados de entre 20 y 40 mm, aunque podrían ser superados localmente.

Córdoba : General San Martín, Marcos Juárez, Unión, Juárez Celman y zona baja de Río Cuarto. Los valores de precipitación acumulada se ubicarían entre 20 y 50 mm.

Santa Fe : Belgrano, Castellano, Las Colonias y San Martín.

Entre Ríos: Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay. También se esperan precipitaciones de entre 20 y 50 mm.

En las cuatro provincias, las tormentas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo, ráfagas intensas y frecuente actividad eléctrica.

Alerta amarilla por tormentas: qué recomendaciones emitió el SMN

Frente a las condiciones de inestabilidad que pronostica el SMN para el martes 3 de noviembre, se emitieron una serie de consejos para evitar los estragos que puedan llegar a causar los fenómenos con capacidad de daño.

Entre las principales recomendaciones, se encuentran: