Quienes excedan los cupos permitidos o no declaren correctamente sus equipos podrían enfrentar la retención de la mercancía.

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Los viajeros que lleguen a Colombia con celulares, computadores u otros dispositivos electrónicos deberán prestar especial atención a las normas aduaneras vigentes.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) puede retener estos equipos cuando superen los límites establecidos para la modalidad de viajeros, cuando no sean declarados o cuando, por su cantidad o características, se considere que corresponden a una importación de carácter comercial y no a efectos personales.

Si durante la inspección se detectan irregularidades, la DIAN puede iniciar un proceso administrativo que incluye la retención de la mercancía, su legalización mediante importación ordinaria, el pago de los tributos correspondientes o, en algunos casos, el decomiso de los equipos.

¿Cuántos celulares se pueden ingresar a Colombia sin problemas?

La normativa permite que un viajero ingrese hasta tres teléfonos móviles como parte de sus efectos personales.

Sin embargo, estos equipos deben ser reportados en el Formulario 530, donde se registra, entre otros datos, el número IMEI y el valor en dólares estadounidenses cuando corresponda la declaración. El objetivo es que la autoridad aduanera pueda verificar que los dispositivos cumplen con las condiciones previstas para la modalidad de viajeros.

Si una persona intenta ingresar más de tres celulares como equipaje personal o lleva una cantidad que evidencie fines comerciales, la mercancía deja de cumplir las condiciones de la franquicia de viajeros.

¿Por qué la DIAN puede retener celulares y computadores?

La autoridad aduanera tiene facultades para intervenir cuando detecta situaciones como:

El viajero supera los cupos permitidos para su equipaje .

Los dispositivos no fueron declarados cuando existía la obligación de hacerlo.

La cantidad de equipos hace presumir una finalidad comercial.

La mercancía no cumple los requisitos establecidos para la modalidad de viajeros.

En estos casos, la DIAN puede trasladar los equipos a un depósito habilitado para que sean sometidos al proceso correspondiente de importación ordinaria. Si además existe ocultamiento o incumplimiento de las obligaciones aduaneras, puede proceder la aprehensión y el decomiso de la mercancía.

¿Qué pasa si no declara los dispositivos electrónicos al ingresar al país?

No declarar mercancías cuando la ley lo exige puede generar consecuencias importantes.

Cuando el viajero omite informar equipos sujetos a declaración o intenta ocultarlos dentro del equipaje, la DIAN puede iniciar un procedimiento administrativo que incluya la retención de los dispositivos mientras se determina su situación jurídica.

Dependiendo del caso, el propietario deberá realizar la importación ordinaria, pagar los impuestos correspondientes o enfrentar el decomiso definitivo de los artículos si se configura una infracción aduanera. En estos procesos es habitual que los afectados recurran a asesoría jurídica para ejercer su derecho de defensa dentro del trámite administrativo.

¿Qué mercancías deben declararse en el Formulario 530?

Además de los celulares cuando una norma especial así lo exige, el Formulario 530 también contempla la declaración de:

Mercancías sujetas al pago del tributo único.

Bienes que ingresan o salen temporalmente del país.

Animales, plantas y productos de origen animal o vegetal.

Bienes considerados patrimonio cultural.

Dinero en efectivo o títulos representativos cuando superen los 10.000 dólares estadounidenses o su equivalente en otra moneda.

Otras mercancías sometidas a controles especiales establecidos por el Gobierno nacional.

¿Cuál es el cupo permitido para ingresar mercancías como viajero?

La DIAN recuerda que los viajeros pueden ingresar bienes para uso personal o familiar siempre que no constituyan una expedición comercial.

Las reglas generales establecen:

Mercancías hasta por USD 2.000 pueden ingresar libres de impuesto cuando cumplen los requisitos de cantidades no comerciales.

También existe un cupo de hasta USD 3.000 para equipaje acompañado o no acompañado, sujeto al pago del 15 % de tributo único cuando corresponda.

En términos generales, las cantidades no comerciales no deben superar diez unidades de la misma clase de producto y, para celulares, el límite continúa siendo de tres equipos por viajero.

¿Cómo evitar que la DIAN retenga sus equipos al regresar a Colombia?

Antes de viajar, los expertos recomiendan verificar que los dispositivos electrónicos que traerá al país cumplan con las condiciones de la modalidad de viajeros.

También es importante diligenciar correctamente el Formulario 530 cuando exista obligación de hacerlo, conservar la documentación que acredite el valor de los equipos y evitar transportar cantidades que puedan interpretarse como una importación con fines comerciales.