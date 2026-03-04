Google incorporó una nueva función a su servicio Find Hub que permite a los pasajeros compartir la ubicación de su equipaje directamente con las aerolíneas en caso de extravío. La actualización, anunciada por la compañía en su blog oficial, representa un paso concreto hacia la integración del rastreo de objetos cotidianos en los procesos de recuperación de equipaje de la industria aérea. Find Hub es la plataforma de Google orientada a localizar dispositivos propios —teléfonos, relojes, auriculares— y objetos del día a día mediante rastreadores colocados en mochilas, carteras o maletas, con la posibilidad adicional de compartir esa ubicación con contactos de confianza. La novedad extiende esa capacidad al ámbito del transporte aéreo. El mecanismo es relativamente sencillo: a partir de un teléfono guardado en la maleta o de un dispositivo de seguimiento colocado en ella, el usuario puede generar un enlace seguro con la ubicación del objeto y enviárselo a la aerolínea a través de su aplicación o sitio web. De ese modo, el personal de la compañía puede monitorear en tiempo real dónde se encuentra el equipaje mientras avanza el proceso de búsqueda. Para el lanzamiento de esta función, Google anunció acuerdos con diez aerolíneas de alcance global: Ajet, Air India, China Airlines, las marcas del Grupo Lufthansa (Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines y Swiss International Air Lines), Saudia Airlines, Scandinavian Airlines y Turkish Airlines. Todas ellas comenzaron a aceptar ubicaciones de Find Hub como parte de su protocolo de recuperación de equipaje. La integración también alcanza a los sistemas tecnológicos que ya utilizan las aerolíneas en sus operaciones. Google se asoció con SITA y Reunitus para incorporar Find Hub en WorldTracer y NetTracer, las dos plataformas más extendidas en el sector para gestionar el equipaje perdido. Esto amplía el alcance de la herramienta más allá de las grandes compañías y la extiende también a aerolíneas regionales. Una de las incorporaciones más llamativas de la actualización es la integración nativa de Find Hub en los modelos más recientes de Samsonite. Las maletas de esa marca podrán conectarse directamente a la red de ubicación de Google sin necesidad de que el viajero coloque ningún dispositivo adicional en su interior. Google había anticipado esta funcionalidad en mayo del año pasado, por lo que su llegada se enmarca dentro de una hoja de ruta ya conocida. La compañía describe la iniciativa como un esfuerzo por hacer que las herramientas de localización de equipaje estén “más interconectadas y sean más efectivas”, tanto para los pasajeros como para las aerolíneas que gestionan los reclamos.