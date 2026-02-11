Una vez que las personas se vuelven jubilados comienza una nueva vida llena de hábitos y desafíos nuevos. Uno de los pequeños cambios que puede tener la persona es el horario de sueño, ya que, en su mayoría, deben levantarse a la mañana para cumplir el horario laboral. Sin embargo, ¿qué ocurre una vez que no se debe cumplir con una jornada laboral? Un neurólogo respondió esta pregunta y ayudó a miles de personas que comienzan esta nueva etapa en sus vidas. Cuando se produce el retiro o la jubilación de la persona, la persona pierde la estructura del día marcada por trabajo y obligaciones. El cuerpo está tan acostumbrado a esa rutina, que este cambio puede producir no llegar a un cierto equilibrio, es decir, una persona puede levantarse demasiado temprano o demasiado tarde sin lograr el descanso adecuado y alterando su reloj biológico. El neurólogo formado en la Universidad de Virginia y Emry, reconocido por sus investigaciones del suelo y rendimiento humano, Christopher Winter, asegura que establecer un ritmo constante de sueño es fundamental a la hora de tener un descanso saludable. El objetivo del neurólogo es que su paciente sea constante y esté en concordancia con lo que su cuerpo necesita de manera natural, lo cual se traduce en dormir de 7 a 9 horas. “Intento animar a las personas mayores jubiladas a que establezcan una hora de despertarse constante”, indicó el neurólogo en diálogo con Women’s Health. Luego añadió: “No me importa si te levantas más tarde, pero quiero que tengas una hora para despertarte y que la decidas, pase lo que pase durante la noche”. En este sentido, hay personas que son más noctámbulas y se acuestan más tarde, por ende, su despertar sería más tarde. Asimismo, a una persona que se despierta temprano, su horario debería verse reflejado de igual manera, en un despertar temprano. Es importante es que la persona respete de manera constante sus horarios de descanso para mantener su reloj biológico. Sin embargo, el horario ideal para levantarse es entre las 6.30 horas a 7:30 horas de la mañana porque facilita que el cuerpo aproveche la luz solar, la cual regula la producción de melatonina, que es la hormona del sueño. Los expertos recomiendan evitar siestas muy largas, la cual puede retrasar el sueño nocturno y alterando el equilibrio del reloj biológico. De igual manera, se aconseja llevar una actividad física de manera diaria: desde caminar y realizar ejercicios suaves, hasta asistir al gimnasio. Si es en la mañana el estímulo será mejor para el ritmo circadiano. Para poder tener una rutina de sueño también es importante tener una rutina de ingesta de comidas, es decir, desayunar y realizar sus comidas en un horario constante. Además, evitar estimulantes y alimentos pesados en la tarde, ayudará a que el cuerpo se prepare para el buen descanso durante la noche.