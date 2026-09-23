La llegada de la primavera, una de las estaciones más esperadas y queridas por su clima agradable, trae consigo un problema: la presencia de polen en el aire, que puede provocar o intensificar los síntomas de las alergias estacionales.

En este contexto, el Hospital de Clínicas de la UBA realizará una Jornada de Detección de Alergia al Polen los días 23 y 24 de septiembre, durante la cual se llevará a cabo un test cutáneo para detectar posibles alergias. Además, la institución brinda algunos consejos prácticos para comprender mejor una problemática que afecta a muchas personas.

La Dra. Raquel Rodríguez (MN 115.003), jefa de la División Alergia e Inmunología del Hospital de Clínicas de la UBA, explica: “Se estima que más del 20% de las personas suelen desarrollar una alergia al polen, pero aún existe un alto grado de subdiagnóstico por la baja consulta o derivación alergológica de pacientes con síntomas de rinoconjuntivitis, que tienden a persistir indefinidamente en el tiempo e incluso a agravarse, ya que el 40% de los pacientes puede desarrollar asma bronquial”.

El Hospital de Clínicas ofrece un test gratuito para detectar alergia al polen.

Jornada de detección de alergia al polen en el Hospital de Clínicas: cuándo es y cómo acceder

La Jornada de Detección de Alergia al Polen se realizará los días 23 y 24 de septiembre, de 8 a 11 h, en el Hospital de Clínicas (Av. Córdoba 2351, Hall Central de Planta Baja). La actividad consta de dos instancias: primero se realizará un cuestionario y luego se llevará a cabo un test cutáneo de detección.

Para participar, es necesario ser mayor de 4 años de edad y no haber tomado medicamentos antialérgicos durante los 5 días previos. La participación es libre, sin inscripción previa y se atenderá por orden de llegada. Los cupos son limitados.

¿Qué es la alergia estacional?

“La alergia estacional, también conocida como polinosis, es la que aparece sólo durante determinadas épocas del año por una mayor exposición a los pólenes de ciertas plantas que durante la etapa de floración pueden encontrarse en altas concentraciones en la atmósfera. Su temporada se extiende desde el inicio de la primavera hasta el final del otoño”, desarrolla la Dra. Rodríguez.

Y agrega: “Como los granos de pólenes son de tamaño microscópico, se transportan con facilidad por el aire haciendo que todo el mundo pueda respirarlos, comportándose frecuentemente como irritantes mecánicos, o bien, actuando como verdaderos alérgenos sólo en aquellas personas susceptibles de desarrollar una alergia por su predisposición genética (atopía)”.

“Los árboles polinizan en la primavera, las gramíneas al final de la primavera y principios del verano, y las malezas a finales del verano y principios del otoño, todo este movimiento hace que se manifiesten cuadros alérgicos en personas sensibilizadas a uno varios de estos pólenes”, añade.

Además, aclara que “las condiciones meteorológicas influyen sobre la cantidad de polen ambiental, siendo mayor en los días soleados, secos y ventosos, mientras que se reduce con la humedad y la lluvia”. En ese sentido, “se observa que el calentamiento global y la polución ambiental (partículas diésel de los vehículos) están provocando que los períodos de polinización de las plantas se inicien antes de lo normal y que éstos sean más prolongados e intensos”.

¿Qué es la alergia estacional? Imagen Ilustrativa hecha con Chatgpt - El Cronista Argentina.

¿Cuáles son los síntomas más frecuentes?

La alergia estacional puede manifestarse principalmente a través de síntomas nasales y oculares y, en algunos casos, también comprometer la vía aérea bronquial:

Rinitis alérgica : inflamación de la mucosa que reviste la nariz, que puede incluir secreción acuosa, estornudos, obstrucción nasal y picazón en la nariz, el paladar y la parte posterior de la garganta.

Conjuntivitis alérgica : puede provocar picazón y lagrimeo de los ojos, congestión ocular e incluso edema de párpados.

Síntomas bronquiales: la presencia de tos y sibilancias puede hacer sospechar una asociación con el asma alérgico.

“Cuando estos síntomas se hacen persistentes pueden afectar las actividades diarias, como el rendimiento escolar y laboral, e incluso hay dificultades para dormir, generando un fuerte impacto en la calidad de vida”, señala Rodriguez.

¿Cómo se detecta?

La detección es fundamental, ya que la polinosis puede estar subdiagnosticada y presentarse a cualquier edad. Una de las principales señales de alerta es que los síntomas aparezcan o se intensifiquen durante determinadas épocas del año, coincidiendo con los períodos de polinización.

Ante esta situación, es recomendable consultar con un especialista en alergia, quien podrá confirmar el diagnóstico mediante pruebas específicas, como las pruebas cutáneas (prick test) y los análisis de sangre para detectar IgE específica.

Además, identificar qué pólenes desencadenan la reacción y en qué meses se encuentran presentes permite conocer los períodos de mayor exposición y adoptar medidas generales para reducir el contacto con estos alérgenos.

“El diagnóstico correcto y tratamiento oportuno resulta efectivo para minimizar y controlar los síntomas en la gran mayoría de los pacientes lo que constituye una gran mejoría en su calidad de vida”, resalta la especialista.

Las pelusas de plátano están presentes en varios puntos de la Ciudad de Buenos Aires y causan alergias. Imagen Ilustrativa hecha con Chatgpt - El Cronista Argentina.

Cómo es el tratamiento

“Los pilares del tratamiento consisten en minimizar la exposición a los pólenes y el uso de fármacos para el control de los síntomas. Estos últimos se indican en relación a la localización e intensidad de los síntomas del paciente, para ello contamos con una amplia disponibilidad de medicamentos que usados de manera adecuada y controlada, alivian los síntomas de forma temporal”, explica la especialista.

“Pero, cuando el tratamiento sintomático convencional no es suficiente o el impacto en la calidad de vida del paciente es alto, disponemos de vacunas para la alergia con extractos de uno o varios pólenes identificados como responsables de la alergia del paciente (inmunoterapia alergeno específica), y que resulta el único tratamiento capaz de modificar la evolución natural de la enfermedad y enseñar al sistema inmunológico a tolerar el polen”, indica la Dra. Rodriguez.