La historia de una pareja de Ballerup, Dinamarca, se convirtió en un ejemplo de cómo la disciplina financiera puede modificar por completo una rutina. Durante más de una década, ambos tomaron una decisión que condicionó cada uno de sus gastos: destinar el 65% de sus ingresos familiares al ahorro y la inversión.

No hubo una herencia millonaria ni un golpe de suerte detrás del resultado. Durante 12 años consecutivos, la pareja separó automáticamente una parte mayoritaria de cada salario y la destinó a una cuenta de inversión, mientras ajustaba sus gastos cotidianos para mantener ese nivel de ahorro.

El objetivo finalmente se concretó cuando alcanzaron los 44 años y pudieron abandonar la estructura laboral tradicional. En lugar de vender sus inversiones para financiar su nueva vida, decidieron vivir de los ingresos pasivos generados por una cartera de fondos de bajo costo y dividendos.

La estrategia para ahorrar el 65% de los ingresos

Para mantener una tasa de ahorro tan elevada durante tantos años, la pareja adoptó un concepto que denominaron “frugalidad cómoda”. La idea no consistía en eliminar todos los gastos, sino en modificar las prioridades para que ahorrar no significara dejar de disfrutar de la vida.

Entre las decisiones que tomaron estuvieron mudarse a un departamento más pequeño, reemplazar el automóvil por bicicletas y reparar objetos en lugar de comprar nuevos. También comenzaron a priorizar las comidas caseras, planificar los viajes con anticipación y establecer reglas concretas para evitar las compras impulsivas.

De esta manera, el ahorro se convirtió en un gasto obligatorio dentro de su presupuesto. El dinero destinado a invertir se separaba antes de pagar el resto de los gastos, lo que les permitió sostener la estrategia durante más de una década.

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Cómo invirtieron el dinero para generar ingresos pasivos

El matrimonio eligió una estrategia basada en fondos de inversión de bajo costo e índices bursátiles amplios, en lugar de apostar por productos financieros complejos o con comisiones elevadas. Durante los 12 años de acumulación, reinvirtieron los beneficios obtenidos para aumentar progresivamente el capital.

El interés compuesto fue una de las piezas centrales de la estrategia. Al reinvertir las ganancias en lugar de retirarlas, el capital pudo crecer con el paso del tiempo hasta alcanzar un nivel en el que los dividendos y demás ingresos generados por la cartera resultaron suficientes para cubrir sus gastos habituales.

La vida después de dejar de trabajar

Actualmente, la pareja ya no organiza sus días alrededor de las obligaciones de un empleo. Su rutina incluye tomar café sin apuro, cultivar hierbas en el balcón y dedicar tiempo a proyectos personales, actividades que realizan por interés y no por una necesidad económica.

Incluso después de alcanzar la independencia financiera, mantienen un presupuesto controlado. Según el relato, sus gastos mensuales continúan siendo inferiores a lo que genera su cartera, por lo que parte de los ingresos obtenidos puede seguir acumulándose.

Para ellos, la meta no fue simplemente dejar de trabajar a los 44 años, sino alcanzar la posibilidad de decidir cómo utilizar su tiempo y su energía sin depender de un salario. El caso muestra cómo una combinación de ahorro elevado, consumo controlado e inversión a largo plazo puede convertirse en una estrategia de independencia financiera.