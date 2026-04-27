En la búsqueda constante por optimizar las tareas del hogar y evitar trabajar en exceso, el agua oxigenada (peróxido de hidrógeno) dio un nuevo paso en el hogar, desde el botiquín directamente al balde de limpieza. Aunque tradicionalmente este producto se asocia con la desinfección de heridas, su composición química la convierte en una herramienta sumamente eficaz para el mantenimiento de superficies, especialmente en los pisos. De esta forma, pese a que tiene distintas utilidades, según el lugar y el elemento que se desee dejar como nuevo, esta técnica tiene distintos usos. Sin embargo, lo más destacado es su bajo costo y lo amigable que es con el medio ambiente. La principal razón de su utilidad está en su capacidad de oxidación. A diferencia de otros productos de limpieza que solo remueven la suciedad superficial, el agua oxigenada penetra y destruye las membranas celulares de microorganismos. No todos los pisos ni todas las manchas requieren el mismo tratamiento. Los especialistas señalan situaciones específicas donde el agua oxigenada es la mejor opción: Es el método más citado por su capacidad para desinfectar y eliminar sarro. El diario resalta frecuentemente cómo reutilizar los restos del café para el mantenimiento del hogar. El ácido cítrico es un aliado clave para las superficies metálicas. Recomendado especialmente para superficies que requieren un secado rápido y sin marcas.