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Agregarle una pizca de cúrcuma al arroz mientras se cocina | Para qué sirve y por qué lo recomiendan tanto los médicos

Ponerle cúrcuma al arroz es un truco de cocina que cada vez gana más terreno en el mundo culinario.

No solo se trata de color y sabor, sino también de un ingrediente que potencia el perfil nutricional de un plato muy utilizado en las mesas argentinas. Este pequeño cambio puede ayudar a comer mejor sin complicarse tanto y solo con hacer una pequeña modificación a las recetas de siempre.

La cúrcuma es una especia usada desde hace siglos, pero hoy vuelve a estar en boca de todos por sus beneficios respaldados por la nutrición moderna.

Para qué sirve agregar cúrcuma al arroz

El principal beneficio de la cúrcuma está en la curcumina, su compuesto activo.

Este ingrediente tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, claves para cuidar la salud a largo plazo. Al sumarla al arroz, se potencia un plato que suele ser alto en carbohidratos, pero bajo en micronutrientes.

Se puede utilizar una taza de arroz blanco, integral o largo fino (Foto: Archivo)

Agregar cúrcuma al arroz mientras se cocina ayuda a:

Mejorar la digestión : estimula ela funcionamiento del hígado y la vesícula. Ayuda a digerir mejor comidas grasas o pesadas.

Reducir la respuesta inflamatoria del cuerpo, algo especialmente valorado en personas con molestias articulares o digestivas.

Aporta antioxidantes que colaboran con la protección celular, un punto clave sobre alimentación preventiva.

Cuida la salud intestinal : favorece el equilibrio de la flora intestinal y ayuda en casos de digestiones lentas.

Apoya al sistema inmun e: contribuye a una mejor respuesta defensiva del organismo.

Beneficia la salud cardiovascular : ayuda a reducir la inflamación asociada a enfermedades cardíacas. Puede colaborar en el control del colesterol oxidado.

Contribuye al control metabólico : puede ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina y se asocia a un mejor manejo de la glucosa en sangre dentro de una dieta equilibrada.

Favorece la salud cerebral : sus antioxidantes protegen las neuronas y se estudia su rol en la prevención del deterioro cognitivo.

Ayuda al cuidado del hígado : estimula los procesos naturales de desintoxicación hepática y protege frente a sobrecargas alimentarias o ambientales.

Puede aliviar molestias digestivas leves: náuseas suaves, gases, digestión pesada y puede aliviar molestias articulares y musculares leves.

Este ingrediente tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, claves para cuidar la salud a largo plazo. (Foto: archivo)

Otro punto a favor es que la cúrcuma no modifica de forma drástica el sabor del arroz. Usada en la cantidad justa, le da un toque suave y agradable, sin tapar otros ingredientes.

Por eso es fácil de incorporar incluso en comidas familiares o platos para los más chicos.

Cómo cocinar arroz con cúrcuma paso a paso

Usá 1 taza de arroz (blanco, integral o largo fino) y enjuagalo bajo el chorro de agua hasta que salga clara. Esto mejora la textura final. En una olla, agregá 1 cucharada de aceite (girasol u oliva) y calentá a fuego medio. Agregá una mitad de cucharadita de cúrcuma en polvo y mezclá unos segundos para que libere aroma. Volcá el arroz lavado y mezclá bien para que se impregne con la cúrcuma. Sumá 2 tazas de agua caliente por cada taza de arroz. Agregá sal a gusto y, si querés mejorar la absorción de la cúrcuma, una pizca mínima de pimienta negra. Llevá a hervor, bajá el fuego y cociná destapado hasta que el agua se absorba (10–12 min arroz blanco). Apagá el fuego, tapá la olla y dejá reposar 5 minutos. Separá los granos con tenedor y serví.

El resultado es un arroz suelto, color amarillo parejo, sabor suave y con mejor perfil nutricional.

Las cantidades son:

1 taza de arroz

2 tazas de agua

½ cucharadita de cúrcuma

1 pizca de pimienta negra

Sal a gusto

Por qué los médicos recomiendan este hábito simple

En los últimos años, muchos profesionales de la salud empezaron a insistir en la importancia de sumar especias naturales a la dieta diaria. La cúrcuma aparece entre las más recomendadas porque permite mejorar la calidad de la alimentación sin recurrir a suplementos.

Los médicos destacan que combinar cúrcuma con una pizca de pimienta negra mejora la absorción de la curcumina. Por eso, al cocinar arroz, basta con agregar media cucharadita de cúrcuma y un toque mínimo de pimienta para potenciar sus efectos.

En el día a día, sumar cúrcuma al arroz sirve para mejorar la calidad nutricional sin cambiar rutinas. Es económica, rendidora y fácil de usar. Por eso, cada vez más médicos la recomiendan como parte de una alimentación variada, con foco en la prevención y el bienestar general.