Para qué sirve la placa giratoria de la engrapadora y cómo utilizarla correctamente

La engrapadora es uno de los útiles de oficina más indispensables en nuestro día a día. Sin embargo, la gran mayoría de las personas ignora que la base metálica sobre la que caen los ganchos esconde una función secreta muy práctica.

Esta pieza metálica, conocida técnicamente en el diseño industrial como yunke o placa giratoria, permite modificar el tipo de doblado de las grapas para adaptarlo a distintas necesidades. Justamente, en esa zona coexisten dos ranuras con orientaciones distintas que pueden servirte para determinados casos especiales.

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¿Para qué sirve la placa giratoria de la engrapadora?

La placa giratoria tiene la función principal de alternar la dirección en la que se curvan las patas metálicas de la grapa cuando presionas el mecanismo. De esta manera, esta pieza permite elegir entre dos modos de uso: el engrapado permanente tradicional y el engrapado temporal.

Al seleccionar la opción provisional, las puntas de la grapa no se cierran hacia adentro, sino que se doblan hacia afuera. Esto evita que el gancho quede aprisionado contra las hojas, transformando la grapa en una especie de alfiler de gancho plano o clip seguro.

¿Cuáles son las ventajas del engrapado temporal en tus documentos?

Utilizar este modo de fijación provisional ofrece múltiples beneficios prácticos en la gestión de expedientes y borradores:

Retiro rápido y sin rompecabezas : tal como destacan los expertos en organización de oficina y manuales técnicos de marcas líderes como Swingline y Bostitch, las grapas abiertas se pueden extraer deslizándolas suavemente con la mano sin necesidad de usar un quitagrapas.

Cuidado del papel : evita que las esquinas de los folios se rompan o se rasguen al intentar corregir un expediente o retirar notas de revisión.

Digitalización y archivo eficiente: facilita la separación de hojas previas a procesos de escaneo masivo, encuadernación definitiva o etiquetado temporal.

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¿Cómo utilizar la placa giratoria de forma correcta?

Ajustar este mecanismo es un proceso sumamente sencillo que solo toma un par de segundos:

Busca la placa metálica de la base, ubicada justo debajo del cabezal de la engrapadora. Presiona el botón inferior o empuja la placa circular hacia arriba para liberarla de su ranura de fijación. Gira la placa 180 grados hasta que las ranuras guía queden orientadas hacia los extremos exteriores. Presiona nuevamente hasta que encaje en su sitio y realiza el engrapado como de costumbre.

¿Qué dicen los expertos e historiadores sobre esta función?

De acuerdo con registros de la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU. (USPTO) y archivos históricos como el Early Office Museum, este dispositivo se patentó bajo el concepto de rotatable anvil (yunke giratorio) para ofrecer la técnica conocida como pinning o fijación con alfiler.

Los diseñadores industriales implementaron este sistema para imitar la versatilidad de los alfileres de costura en los talleres y despachos de finales del siglo XIX, garantizando la preservación del papel y mejorando los flujos de trabajo administrativos.