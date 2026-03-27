Dentro del mundo de los trucos caseros, existe uno que ganó terreno en el último tiempo: frotar el interior de las ollas con papel aluminio arrugado. Si bien suena extraño, se trata de una práctica ideal para la limpieza profunda de la cocina. El secreto está en cómo llevar adelante el procedimiento. La función principal del papel aluminio es envolver los alimentos para mantener frescura y sabor o para protección dentro del horno. Pero también tiene un uso de limpieza, ya que funciona como un abrasivo suave capaz de remover restos de comida, grasa, manchas de óxido superficial, sarro y suciedad de las ollas y herramientas metálicas. El truco está en arrugarlo porque esto permitirá raspar sin dañar el material en ollas de acero inoxidable o de hierro, parrillas, bandejas metálicas y fuentes resistentes. Solo se necesitará papel aluminio, agua o detergente. Con este método las ollas recuperarán su brillo original en pocos minutos y a bajo costo. Se recomienza este tipo de limpieza cada dos semanas dependiendo del uso de la olla, ya que se trata de una limpieza profunda para dejarla como nuevo y no es de uso diario. Lo único que se debe tener en cuenta es realizar movimientos suaves para proteger la integridad del producto. No obstante, en tan poco tiempo y sin costo extra, las personas podrán lucir su olla brillante como recién comprado sin tener que utilizar limpiadores agresivos que acortan la vida útil de la olla.