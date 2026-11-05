Aerolíneas Argentinas suspendió hasta nuevo aviso el vuelo directo que conectaba Mendoza con Mar del Plata y generó incertidumbre entre quienes planeaban viajar a la Costa Atlántica durante las próximas vacaciones.

La ruta contaba con dos frecuencias semanales. Debido a la baja demanda durante la temporada baja, la compañía decidió suspender temporalmente el servicio.

Sin embargo, la situación también llegó al Concejo Deliberante de General Pueyrredón, donde se presentó un proyecto para solicitar que la empresa garantice la continuidad de la conexión durante el próximo año.

Qué pasó con el vuelo de Mendoza a Mar del Plata

La conexión aérea directa entre Mendoza y Mar del Plata quedó suspendida hasta nuevo aviso, según confirmaron desde Aerolíneas Argentinas.

Hasta el momento del anuncio, la ruta tenía dos frecuencias semanales, pero debido a la caída en la demanda durante la temporada baja, la compañía decidió frenar el servicio.

No obstante, la suspensión no implica necesariamente que el servicio haya sido eliminado de manera permanente. Desde la empresa no descartaron una posible reanudación entre enero y febrero, aunque no informaron una fecha precisa para el regreso de los vuelos.

La decisión genera incertidumbre porque la conexión permitía viajar entre la región de Cuyo y la Costa Atlántica sin realizar escalas en Buenos Aires.

Suspenden vuelos a Mar del Plata. Imagen ilustrativa (Gemini)

Qué pasará con los vuelos a Mar del Plata durante el verano 2027

Aerolíneas Argentinas anunció en agosto su programación para la temporada de verano 2027, con refuerzos en distintos destinos nacionales.

Para enero, la compañía prevé 31 frecuencias semanales entre Buenos Aires y Mar del Plata. También anunció conexiones directas desde Córdoba y Tucumán.

Es importante destacar que, en el detalle de los intertramos publicados para la temporada, no aparece la ruta Mendoza a Mar del Plata.

Por otra parte, el proyecto presentado en el Concejo Deliberante de General Pueyrredon advierte que la conexión directa con Mendoza no estaba disponible para su comercialización en enero de 2027 y que las alternativas ofrecidas requerían escalas.

El pedido del Concejo Deliberante de Mar del Plata

El 3 de noviembre, el bloque de Unión por la Patria del Concejo Deliberante de General Pueyrredón presentó dos iniciativas para reclamar la continuidad de los vuelos directos entre Mar del Plata y Mendoza durante 2027.

El expediente 1907/2026 incluye un proyecto de resolución para solicitarle a Aerolíneas Argentinas que mantenga la conexión y otro de comunicación dirigido al intendente municipal, con el objetivo de que realice gestiones ante las autoridades de la compañía.

Los concejales Mariana Cuesta y Pablo Obeid señalaron que la ruta permite vincular dos regiones turísticas y productivas sin necesidad de pasar por Buenos Aires.