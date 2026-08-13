Muchos perros llevan su juguete favorito cuando ven a una persona de confianza.

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Los perros tienen distintas formas de demostrar afecto y confianza hacia las personas con las que conviven. Una de las más fáciles de reconocer ocurre cuando el animal toma uno de sus juguetes y se acerca a su dueño apenas lo ve, como si quisiera compartir ese objeto con él.

Veterinarios y especialistas en comportamiento canino explican que esta conducta suele estar relacionada con el vínculo que el perro desarrolló con esa persona. Llevarle un juguete puede ser una invitación al juego, una forma de buscar interacción o simplemente una manera de compartir algo que considera valioso con alguien en quien confía.

Aunque cada perro tiene una personalidad diferente, que una mascota busque activamente a su dueño con un juguete suele ser una señal positiva. El animal puede asociar a esa persona con experiencias agradables, seguridad, compañía y momentos de diversión.

¿Por qué mi perro me lleva un juguete apenas me ve?

Los veterinarios explican que los perros aprenden rápidamente qué personas forman parte de su entorno seguro. Si después de ver a su dueño el animal corre a buscar un juguete y se lo lleva, puede estar intentando iniciar una interacción que ya aprendió que resulta positiva.

Esta conducta puede aparecer especialmente en perros que:

Buscan jugar con frecuencia con esa persona.

Asociaron al dueño con momentos agradables.

Se sienten seguros y cómodos en su presencia.

Disfrutan recibir atención y compañía.

Tienen un vínculo estrecho con los integrantes de la familia.

En muchos casos, el juguete funciona como una especie de “puente” para establecer contacto. El perro no necesariamente espera que su dueño juegue durante mucho tiempo: también puede acercarse, mostrarle el objeto y quedarse junto a él.

Muchos perros llevan su juguete favorito cuando ven a una persona de confianza. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué significa que un perro quiera compartir su juguete?

Los juguetes pueden tener un valor especial para los perros ya que algunos los utilizan para jugar, otros para morder, transportar o simplemente descansar junto a ellos. Por eso, acercarse a una persona con uno de estos objetos puede ser una forma de incorporarla a una actividad que el animal considera importante.

Cuando el perro se acerca con la cola relajada, busca contacto visual, mueve el cuerpo con entusiasmo o espera que su dueño tome el juguete, probablemente esté buscando interacción. En ese contexto, la conducta puede reflejar confianza y una relación positiva.

No todos los perros expresan cariño de la misma manera ya que mientras algunos llevan juguetes, otros prefieren seguir a su dueño por la casa, apoyarse sobre sus piernas o buscar estar cerca mientras descansan.

¿Llevarme un juguete significa que mi perro me quiere?

Puede ser una señal de afecto, aunque no debería interpretarse de manera aislada. Los especialistas recomiendan observar el conjunto de comportamientos del animal para entender cómo se relaciona con una persona .

Un perro que confía en su dueño suele mostrar varias señales al mismo tiempo:

Busca estar cerca de esa persona.

Se muestra relajado en su presencia.

La recibe con entusiasmo.

Busca iniciar juegos o interacciones.

Permite el contacto físico cuando está cómodo.

Descansa tranquilamente cerca de ella.

Si además de llevarle juguetes el perro busca compartir tiempo con su dueño y se muestra relajado, es posible que exista un vínculo fuerte y positivo.

¿Por qué algunos perros llevan juguetes a sus dueños y otros no?

La ausencia de esta conducta no significa que un perro no quiera a su dueño. La personalidad, la edad, las experiencias previas y las preferencias individuales influyen en la manera en que cada animal demuestra afecto.

Algunos perros tienen un fuerte interés por los juguetes y los utilizan constantemente para iniciar juegos. Otros prefieren recibir caricias, salir a caminar, seguir a sus dueños por la casa o simplemente descansar a su lado.

¿Qué otras posiciones de sueño indican bienestar en los perros?

Los veterinarios identifican varias posturas asociadas con descanso y tranquilidad:

De lado: una de las más comunes en perros relajados.

Estirado completamente: indica comodidad física.

Enroscado suavemente: puede ser normal cuando la temperatura es baja.

Con el cuerpo apoyado cerca del dueño: refleja apego y búsqueda de compañía.

Cada perro tiene preferencias individuales, por lo que lo importante es conocer su patrón habitual. Además, puede ocurrir que un perro lleve su juguete solamente a determinadas personas, pero esto puede estar relacionado con las experiencias que tiene con cada integrante de la familia y con quién suele jugar o interactuar más.

¿Cuándo debería preocuparme si mi perro cambia esta conducta?

Un cambio repentino en el comportamiento habitual merece atención, especialmente si aparece junto con otros signos. Si un perro que normalmente busca jugar y llevar juguetes deja de hacerlo de manera brusca y además está decaído, pierde el apetito, se esconde o parece sentir dolor, conviene consultar con un veterinario.

La conducta de llevar un juguete, por sí sola, no permite determinar el estado emocional o de salud de un perro. Sin embargo, cuando forma parte de un patrón de búsqueda de contacto, juego y relajación, suele ser una de las maneras en que el animal demuestra que se siente cómodo junto a la persona que considera parte de su entorno seguro.