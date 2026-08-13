Los especialistas recomiendan observar estas señales antes de pensar que se trata de un problema.

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Ver a un perro seguir a su dueño desde la cocina hasta el cuarto o incluso al baño es una escena muy común en muchos hogares colombianos. Lejos de ser una simple costumbre, veterinarios y especialistas en comportamiento animal coinciden en que esta conducta suele reflejar un fuerte vínculo afectivo y una sensación de seguridad con la persona y el entorno donde vive.

Aunque cada perro tiene una personalidad distinta, los expertos señalan que cuando el seguimiento ocurre de manera relajada, sin signos de ansiedad ni angustia, generalmente indica confianza y apego emocional. En otras palabras, el animal busca estar cerca de quien considera parte central de su grupo social .

En hogares donde el perro convive diariamente con la familia, comparte rutinas y recibe atención constante, es habitual que desarrolle una mayor necesidad de proximidad. Este comportamiento puede intensificarse en razas muy sociables, pero también aparece en perros mestizos y de cualquier edad.

¿Por qué mi perro me sigue por toda la casa?

Los perros son animales sociales y, por naturaleza, tienden a mantenerse cerca de los miembros de su grupo. Cuando un perro sigue a su dueño por la casa, normalmente está respondiendo a varios factores:

Apego emocional y confianza.

Curiosidad por las actividades de la persona.

Anticipación de interacción, juego o comida.

Costumbre creada por la convivencia diaria.

Sensación de protección y bienestar.

Si el perro camina detrás de usted, se acuesta cerca mientras trabaja o cambia de habitación para permanecer acompañado, lo más probable es que esté expresando cercanía afectiva y no dependencia patológica.

Los veterinarios coinciden: si su perro lo sigue por toda la casa es porque tiene un fuerte vínculo afectivo y se siente seguro con el entorno.

¿Cómo saber si mi perro se siente seguro conmigo?

Los veterinarios explican que un perro que se siente seguro suele mostrar un lenguaje corporal relajado. Algunas señales frecuentes son:

Cola en posición natural y movimientos suaves.

Orejas relajadas.

Respiración tranquila.

Capacidad de descansar profundamente cerca del dueño.

Interés por interactuar sin mostrarse nervioso.

Cuando el seguimiento ocurre acompañado de estas señales, suele interpretarse como una manifestación de bienestar emocional.

¿Cuándo seguir al dueño puede indicar ansiedad por separación?

La conducta cambia de significado cuando el perro parece angustiarse si pierde de vista a la persona. Los especialistas recomiendan consultar al veterinario si observa:

Llantos o ladridos al quedarse solo.

Destrucción de objetos durante la ausencia del dueño.

Jadeo excesivo o temblores.

Intentos desesperados por impedir que la persona salga de casa.

Falta de apetito cuando permanece solo.

En estos casos podría existir ansiedad por separación, una condición que requiere evaluación profesional y manejo conductual.

¿Es bueno que el perro siga siempre a su dueño?

Que un perro busque compañía es normal, pero también es saludable que pueda permanecer tranquilo solo por periodos cortos. Los expertos aconsejan fomentar cierta independencia mediante:

Espacios cómodos propios para descansar.

Juguetes interactivos.

Rutinas estables.

Momentos de descanso separados del dueño.

Salidas breves y progresivas para acostumbrarlo a quedarse solo.

El objetivo no es evitar el apego, sino lograr un equilibrio entre cercanía y autonomía.

¿Qué beneficios tiene el vínculo afectivo entre perro y dueño?

Un vínculo sólido favorece tanto al perro como a la familia. Estudios sobre comportamiento animal muestran que una relación positiva puede contribuir a:

Menor estrés en el perro.

Mejor respuesta al entrenamiento.

Mayor confianza en situaciones nuevas.

Mejor convivencia dentro del hogar.

Incremento del bienestar emocional de las personas.

Por eso, muchos veterinarios consideran que un perro que sigue a su dueño de manera tranquila está demostrando que se siente integrado y protegido.