Las varices, también conocidas como venas varicosas, son venas retorcidas e hinchadas. En la mayoría de las ocasiones, se desarrollan en las piernas, pero también pueden surgir en otras áreas del cuerpo.

Además de las molestias físicas como dolor, pesadez y ardor, también pueden suscitar inquietud estética en aquellos que las padecen.

Hay una variedad de tratamientos disponibles, desde medicamentos hasta cirugías, pero suelen ser bastante costosos. No obstante, para aquellos que buscan una alternativa más económica, existe un remedio natural que promete eliminar las várices de manera rápida.

Remedios caseros para eliminar las varices de forma rápida y efectiva. Fuente: FreePik.

¿Por qué aparecen las várices?

Las venas están equipadas con válvulas que evitan el retroceso de la sangre. Cuando estas válvulas se debilitan o sufren daños, la sangre puede retroceder y acumularse en las venas , lo que provoca su dilatación y la aparición de venas varicosas que se ven retorcidas.

Las venas varicosas pueden surgir debido a una variedad de factores, que incluyen:

Predisposición genética. Son más comunes en personas con antecedentes familiares.

Mala circulación . El sedentarismo, la obesidad y el embarazo pueden favorecer la mala . El sedentarismo, la obesidad y el embarazo pueden favorecer la mala circulación sanguínea.

Edad. Las venas varicosas son más frecuentes a medida que las personas envejecen.

Descubre el poder de esta planta para eliminar las varices

Las castañas de indias se han utilizado durante siglos como un remedio tradicional para las várices.

La aescina y la escina, presentes en ellas, trabajan juntas para fortalecer las paredes de las venas, mejorando su tono y elasticidad. Esto ayuda a prevenir la formación de nuevas varices.

La escina, en particular, estimula la contracción de las venas, facilitando así el retorno venoso y reduciendo la presión en las piernas . Este efecto mejora la circulación sanguínea y previene la formación de coágulos.

Por otro lado, los flavonoides presentes en las castañas de indias combaten la inflamación de las venas, lo que a su vez reduce la hinchazón, el dolor y la sensación de pesadez en las piernas .

¡Adiós varices! Descubre cómo eliminarlas sin gastar dinero. Fuente: FreePik.

Cómo usar las castañas de Indias para eliminar várices

Las castañas de indias ofrecen un remedio natural para combatir las várices. Te presentamos las opciones para aprovechar sus propiedades :

Extracto de castaña de indias