Hacer ejercicio e ir al gimnasio se convirtió en una tendencia global impulsada por el boom del wellness, que promueve un estilo de vida saludable y activo. Sin embargo, especialistas aseguran que no es necesario asistir a un gimnasio para lograr un cuerpo fuerte y musculoso. Hoy existen alternativas igual de efectivas que se pueden practicar desde casa. De hecho, con solo tres ejercicios clave es posible trabajar piernas y glúteos de manera completa y notar resultados con el paso de las semanas. En diálogo con la revista Telva, el entrenador José Ruiz explicó que el verdadero cambio no depende del lugar, sino del estímulo que recibe el músculo. Es decir, lo fundamental es elegir movimientos adecuados y ejecutarlos correctamente. Para lograr resultados, el especialista remarca tres pilares básicos: Además, resalta que fortalecer las piernas mejora la postura, la estabilidad y la movilidad general. Esto se traduce en una mayor facilidad para actividades cotidianas como caminar, subir escaleras o levantarse después de estar mucho tiempo sentado. La sentadilla es considerada uno de los movimientos más efectivos para trabajar el tren inferior. Involucra múltiples grupos musculares, como cuádriceps, glúteos y core, y mejora tanto la fuerza como la movilidad. Para realizarla correctamente: Las zancadas son ideales para trabajar cada pierna de forma independiente, lo que ayuda a mejorar el equilibrio y corregir posibles descompensaciones. Cómo hacerlas: El puente de glúteo es un ejercicio simple pero muy efectivo, especialmente para quienes pasan muchas horas sentados. Permite activar la musculatura posterior, proteger la zona lumbar y mejorar la estabilidad de la cadera. Para ejecutarlo: Para quienes recién comienzan, el entrenador recomienda realizar esta rutina entre dos y cuatro veces por semana, con tres o cuatro series de entre 10 y 15 repeticiones por ejercicio. En el caso de las zancadas, se deben trabajar ambas piernas por separado. A medida que el cuerpo se adapta, se puede aumentar la dificultad incorporando más repeticiones, pausas en el punto de mayor tensión o incluso elementos simples como bandas elásticas.