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Las autoridades de tránsito en Estados Unidos intensificaron los controles sobre la documentación y el estado de los vehículos. En Nueva York, los conductores deben cumplir con un requisito fundamental para poder circular legalmente. Quienes no realicen este trámite dentro del plazo establecido pueden enfrentar multas, sanciones y restricciones para circular.

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El Gobierno multará a todos los que hayan postergado este trámite obligatorio del DMV

El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) advierte que todos los vehículos registrados deben pasar una inspección anual que verifica:

  • El estado mecánico del auto
  • El funcionamiento de luces y frenos
  • Emisiones contaminantes
  • Condiciones de seguridad general

Una vez aprobada, el vehículo recibe una calcomanía que indica la fecha de validez de la inspección.

En Nueva York, los vehículos deben aprobar una inspección anual obligatoria para poder circular legalmente. Fuente: Archivo.
En Nueva York, los vehículos deben aprobar una inspección anual obligatoria para poder circular legalmente. Fuente: Archivo.Freepik

Todas las multas y sanciones para los que circulen sin este trámite obligatorio

Conducir sin la inspección anual aprobada puede derivar en:

  • Multas económicas
  • Sanciones adicionales en controles policiales
  • Dificultades para renovar el registro del vehículo
  • Posibles penalizaciones si el auto no cumple normas de seguridad

Las autoridades pueden revisar vehículo por vehículo en controles de tránsito o al verificar el registro.