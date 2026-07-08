Cambió el sistema de puntos del carnet de conducir | El nuevo motivo por el que te pueden retirar la licencia

El sistema de puntos de la Dirección General de Tráfico en España ha dado un giro definitivo. Las autoridades viales han endurecido la normativa con el firme objetivo de reducir la siniestralidad provocada por los despistes al volante y proteger a los usuarios más vulnerables de las carreteras convencionales.

Este endurecimiento dentro de la Ley 18/2021 no solo implica multas económicas más severas para los infractores, sino que introduce un criterio de penalización mucho más estricto que puede dejarte a cero de forma fulminante. Conocer cómo funciona el renovado carnet por puntos es vital para evitar perder tu licencia.

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¿Cuál es el principal motivo por el que te pueden retirar la licencia?

Las distracciones causadas por el uso del teléfono móvil se han convertido en la prioridad absoluta para los controles de tráfico. Por este motivo, la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial del Boletín Oficial del Estado (BOE) sanciona esta imprudencia con dureza.

Ya no es necesario que un agente te sorprenda hablando por teléfono o enviando un mensaje de texto para tramitar la denuncia; el simple hecho de sujetar el dispositivo con la mano mientras conduces es el fulminante motivo que te restará de forma directa 6 puntos de tu saldo .

A su vez, conllevará una sanción económica de 200 euros. Justamente, las autoridades impulsan esta medida para buscar combatir de raíz el desvío visual y manual en el habitáculo.

El margen de la velocidad también podría costarte el carnet de conducir

Otro de los cambios más profundos y que todavía genera una enorme confusión entre los conductores es la eliminación del margen de velocidad en carreteras secundarias o convencionales. Anteriormente, se permitía rebasar el límite de la vía en hasta 20 km/h de forma puntual para adelantar a otros vehículos más lentos.

Con la normativa plenamente vigente, cualquier adelantamiento debe realizarse estrictamente dentro de la velocidad máxima permitida de la vía, eliminando por completo esa tolerancia que muchos tenían interiorizada en su rutina de viaje.

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Nuevas penalizaciones para proteger la seguridad

El catálogo de infracciones graves se ha reestructurado por completo, incrementando la sustracción de puntos en elementos que protegen directamente la vida del conductor y de su entorno:

Sistemas de retención pasiva : no utilizar el cinturón de seguridad, el casco o llevar mal instalados los Sistemas de Retención Infantil (SRI) pasa a restar 4 puntos en lugar de los 3 anteriores.

Ciclistas y usuarios vulnerables : adelantar a ciclistas sin mantener una separación lateral mínima obligatoria o entorpecer su trayectoria se penaliza con dureza, restando hasta 6 puntos del carnet.

Detectores de radar: la mera tenencia o presencia de un detector de radar instalado en el habitáculo del coche se sanciona con la pérdida automática de 3 puntos, independientemente de si se está usando en ese instante.

Cómo recuperar el crédito de tu permiso de conducir

Si has perdido parte del saldo, pero aún conservas tu licencia, la normativa actual ofrece mecanismos para subsanar los errores antes de llegar al extremo de la pérdida de vigencia (retirada del permiso).

Los tradicionales cursos de recuperación parcial se han vuelto más específicos y enfocados al perfil del conductor infractor, permitiendo restablecer un máximo de 4 puntos.

Por otra parte, realizar cursos voluntarios de conducción segura y eficiente te otorgará una bonificación directa de 2 puntos adicionales, siempre que el saldo total no supere el límite máximo de 15 puntos.