La Catedral de La Plata logró una consagración inesperada que la puso en el centro del mundo. La construcción se impuso en un certamen viral de redes sociales que enfrentó a algunas de las catedrales más emblemáticas del mundo y terminó coronándose como la favorita del público.

La competencia se desarrolló a través de votaciones en Instagram y tuvo un claro protagonista. En su recorrido hacia el título, la Catedral de la Inmaculada Concepción dejó atrás a verdaderos íconos de la arquitectura europea, como Notre Dame de París y el Duomo de Milán.

Aunque se trató de una iniciativa informal impulsada por el perfil de Instagram @documentales_de_bolsillo, el resultado generó una gran repercusión y volvió a poner en valor una de las construcciones más impresionantes de la Argentina.

El camino de la Catedral de La Plata: de vencer a Notre Dame a una final aplastante

La primera prueba fue nada menos que contra Notre Dame de París. La Catedral de La Plata se quedó con el 77% de los votos y avanzó a la siguiente instancia con una diferencia contundente.

En los cuartos de final, el rival fue el Duomo de Milán, uno de los edificios religiosos más reconocidos de Italia. Sin embargo, el apoyo de los usuarios volvió a inclinarse ampliamente por el templo argentino, que consiguió el 82% de los votos.

La ventaja fue todavía mayor en las semifinales. Frente a la imponente Catedral de Colonia, en Alemania, la construcción platense obtuvo el 93% de los sufragios y aseguró su lugar en la definición del certamen.

La gran final: derrotó a la Catedral de Florencia y se quedó con el título

El último desafío fue frente a la Catedral de Santa María del Fiore, conocida mundialmente como el Duomo de Florencia. Pero la definición no dejó lugar a dudas.

La Catedral de La Plata obtuvo nuevamente el 93% de los votos, frente al 7% de su rival, y completó un recorrido arrollador para quedarse con el título de este particular Mundial de Catedrales.

De esta manera, el templo bonaerense superó a cuatro de las construcciones religiosas más emblemáticas de Europa y se convirtió en el gran ganador de una competencia que reunió a miles de usuarios y amantes de la arquitectura.

Cómo visitar la Catedral de La Plata y conocer su impresionante interior

Ubicada frente a Plaza Moreno, entre las calles 14 y 15 y las avenidas 51 y 53, la Catedral de La Plata es uno de los principales atractivos turísticos y arquitectónicos de la ciudad.

La entrada es libre y gratuita. De lunes a viernes, se puede visitar de 9 a 19:30, mientras que los sábados y domingos el horario se extiende de 9 a 21.

Además, quienes quieran conocer más sobre la historia del edificio pueden recorrer el Museo de la Catedral y subir a su mirador, situado a 63 metros de altura. Desde allí es posible apreciar la arquitectura del templo y obtener una vista panorámica de la ciudad.

También existe un circuito guiado especial que permite acceder a sectores como los techos y el órgano, ofreciendo una perspectiva diferente sobre una construcción que, tras su inesperado triunfo en las redes social, volvió a demostrar por qué es considerada una de las grandes joyas arquitectónicas de la Argentina.