Confirmado: en agosto, el Gobierno revisará caso por caso y anulará las licencias de conducir de las personas que cometan infracciones.

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) mantiene la facultad de cancelar licencias de conducir cuando se actualizan determinadas causas previstas en la Ley de Movilidad y el Reglamento de Tránsito. Aunque el tema suele generar dudas cada agosto, esta atribución no es una medida nueva, sino que forma parte de la legislación vigente desde la reforma publicada en 2021.

Entre los supuestos contemplados por la normativa se encuentran la obtención de la licencia con documentos falsos, la reincidencia en ciertas conductas de riesgo al volante y la acumulación de sanciones que pueden derivar en la pérdida definitiva del permiso para conducir. Cada expediente debe analizarse conforme a lo establecido por la ley antes de que la autoridad adopte una decisión.

En qué casos la SEMOVI puede cancelar una licencia de conducir

La Ley de Movilidad de la Ciudad de México, en su artículo 67, establece que la autoridad puede cancelar de manera definitiva una licencia cuando se comprueba alguna de las causas previstas por la legislación.

Entre ellas se encuentran:

Haber obtenido la licencia mediante documentos falsos o alterados.

Acumular dos suspensiones previas de la licencia.

Conducir bajo los efectos del alcohol o estupefacientes de manera reincidente , conforme a los supuestos previstos por la ley. En el caso del transporte público y de carga, la cancelación puede proceder desde la primera infracción.

Ser responsable de un hecho de tránsito con resultado de muerte o lesiones graves cuando exista negligencia o impericia en la conducción.

(Representación creada con IA) ChatGPT

Además, el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México contempla un sistema de puntos. Cuando un conductor acumula 12 puntos, la autoridad puede iniciar el procedimiento correspondiente para analizar la cancelación de la licencia, siempre respetando el proceso previsto en la normativa.

Cuál es la diferencia entre suspensión y cancelación de la licencia

La legislación distingue entre suspender una licencia y cancelarla definitivamente. La suspensión puede aplicarse, por ejemplo, cuando un conductor acumula tres infracciones en un año o en otros supuestos previstos por la ley, como determinados daños a terceros que no hayan sido reparados. Dependiendo del caso, la medida puede extenderse de seis meses a tres años.

En cambio, la cancelación implica la pérdida definitiva de la licencia cuando se acredita alguna de las causales establecidas en la Ley de Movilidad.

La licencia permanente también puede perderse

El hecho de contar con una licencia permanente no impide que la autoridad la cancele. Si el titular incurre en alguna de las causas previstas por la legislación, la SEMOVI puede iniciar el procedimiento correspondiente y, en su caso, dejar sin efectos ese documento, aun cuando tenga carácter permanente.

Principales causas por las que puede cancelarse una licencia en la Ciudad de México