La DGT implementará sanciones severas para revocar el carnet de conducir a quienes no cumplan con un requisito esencial. (Imagen: archivo)

Con el fin de menguar la contaminación ambiental y mejorar la calidad del oxígeno, la Comisión Nacional de la Megalópolis (CAMe) creó el programa Hoy No Circula para que se implemente en la Ciudad de México y en los principales municipios de la zona metropolitana.

Este plan determina qué vehículos tendrán permitido circular por la vía pública en base al color del engomado, último número de la placa, día de la semana y nivel de contaminación del auto.

Los coches que no podrán circular lunes, 17 de agosto de 2026.

¿Qué autos no circulan en CDMX y EDOMEX este lunes?

Estos son los datos de los automóviles que tendrán prohibido circular por la vía pública este lunes, 17 de agosto de 2026:

Holograma: 1 y 2

Color del engomado: amarillo

Números de terminación de placa: 5 y 6.

Asimismo, la Secretaría del Medio Ambiente explicó que los carros con matrícula de otro país no circularán conforme a la terminación de la matrícula y, adicionalmente, tampoco podrán hacerlo los días de la semana (sin contar los sábados y domingos) de 5 a 11 horas .

¿Qué conductores quedan exentos del programa?

Los conductores de México que se encuentren en situaciones de emergencia, necesiten asistencia sanitaria o estén transportando individuos que necesiten ayuda podrán solicitar ser eximidos del programa y circular sin restricciones, según lo declarado por las autoridades mexicanas.

Los coches que no podrán circular lunes, 17 de agosto de 2026.

Los papeles que serán necesarios entregar para llevar a cabo el proceso que permite el desplazamiento son los siguientes:

Formulario de solicitud completado y firmado correctamente.

Permiso de Circulación y su duplicado.

Escrito que justifique la urgencia de la atención médica.

Identificación oficial vigente con fotografía del solicitante.

Oficio firmado por el titular de la dependencia.

A pesar de que el trámite debe tramitarse de forma presencial, las personas que no puedan ir en persona deberán enviar a un apoderado con una carta que especifique el permiso firmada por dos testigos. Es este caso se deberá adjuntar las identificaciones de de quienes la suscriben.