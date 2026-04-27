En el año 2026, el microcemento se posiciona como el revestimiento más solicitado en proyectos de nueva construcción y reformas. Este material es preferido por arquitectos, diseñadores y propietarios debido a su estética refinada, su resistencia al desgaste y su capacidad de adaptarse a múltiples superficies. El material brinda una solución práctica que satisface las demandas contemporáneas del diseño interior y exterior. Proporciona una superfície continua, libre de juntas, generando así una sensación de amplitud y orden. Además, se puede aplicar sobre pisos, paredes, escaleras, mesadas y muebles, prescindiendo de la necesidad de eliminar los revestimientos existentes. Esto contribuye significativamente a la reducción de los tiempos de obra y a los costos de instalación. Ya no se trata únicamente de una moda: es una respuesta efectiva a los desafíos actuales en el ámbito del diseño. Las razones por las cuales el microcemento ha incrementado su popularidad son evidentes: Aunque puede presentar un costo inicial más elevado en comparación con otros revestimientos, como cerámica o piso flotante, su durabilidad y escaso requerimiento de mantenimiento lo transforman en una inversión a largo plazo. Es fundamental considerar que el precio del microcemento varía según el tipo de aplicación, la superficie y el profesional encargado de la instalación. Su acabado puede presentarse en diversas opciones: mate, satinado o brillante, además de que se puede personalizar con pigmentos para alcanzar tonos tanto neutros como cálidos o fríos. Aunque inició como una solución para pisos, actualmente su uso se extiende a: