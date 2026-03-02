Las acciones de Cemex mantienen un potencial de alza cercano al 10%, con un precio objetivo de 23.9 pesos por unidad, según el consenso de analistas recopilado por Bloomberg. La expectativa positiva se debe al proceso de diversificación y creación de valor que la compañía ha comenzado a implementar bajo la gestión de Jaime Muguiro. Si bien el sector de la construcción enfrenta un entorno retador, la emisora ha logrado compensar la debilidad mediante ajustes de precios, mayor volumen y mejoras operativas en los segmentos industrial e infraestructura, explicó Alik García, subdirector de Análisis en Valmex. Los analistas también incorporan en sus estimaciones las recientes adquisiciones de Couch Aggregates y Omega —esta última anunciada la semana pasada—, alineadas con la estrategia de crecimiento selectivo, particularmente en Estados Unidos, con foco en mercados clave y disciplina en capital para evitar incrementos de inversión de capital (capex) sin sustento. “Consideramos que la transformación estructural y creación de valor que ha venido realizando Cemex son positivas hasta el momento”, señalaron analistas de Banorte en un reporte. En lo que va del año, las acciones de la cementera —que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores— acumulan un rendimiento de 4.55%, al pasar de 20.68 a 21.62 pesos por unidad en la jornada intradía del 2 de marzo. En los últimos 12 meses, el retorno supera el 76%, desempeño que rebasa al del S&P/BMV IPC. Aun así, los estrategas consideran que la acción mantiene atractivo en términos de valuación. “Aun en este contexto, la valuación es atractiva (FV/EBITDA de 7.7x), al representar un descuento de 17.6% frente a la mediana del sector (9.3x)”, añadieron desde Banorte. Durante el Cemex Day, la compañía proyectó para 2026 un flujo operativo (EBITDA) de 3,700 millones de dólares, con un crecimiento anual compuesto cercano al 10%. El objetivo combina eficiencias internas, optimización operativa y contribución de adquisiciones estratégicas. En ventas, la guía apunta a ingresos por 17,800 millones de dólares, con un crecimiento anual compuesto del 5%, impulsado por la recuperación de la demanda en mercados clave y ajustes estratégicos de precios. Además, anticipa 200 millones de dólares adicionales en ahorros recurrentes hacia 2027 como parte del programa Cutting Edge, enfocado en elevar la rentabilidad y el flujo de efectivo. La meta es que el flujo de caja libre crezca a doble dígito, incluso por encima del EBITDA. Analistas de Barclays destacaron que, a largo plazo, la empresa prevé asignar entre 40% y 50% del flujo libre a los accionistas, otro 40% a 50% a iniciativas de crecimiento —principalmente fusiones y adquisiciones complementarias— y el resto a la reducción gradual de deuda.