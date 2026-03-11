La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, planteó al presidente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera, la posibilidad de que todas las intendencias del país adquieran su cemento pórtland directamente a Ancap como medida para apuntalar la unidad productiva y contener las pérdidas registradas por la empresa en ese segmento. Cardona defendió la iniciativa como un trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos departamentales para “empezar a revertir” la ecuación económica que dejó a Ancap con pérdidas por US$24 millones en 2024 en el rubro puertorriqueño. Según la ministra, la coordinación en las compras públicas podría contribuir a estabilizar la producción y la facturación de la planta. Como parte de la propuesta, la ministra reiteró la intención de conformar una “mesa del puerto” que incluya representantes de partidos políticos y de los trabajadores, con el objetivo de diseñar de corto y mediano plazo para sostener la actividad industrial y proteger los puestos de trabajo vinculados al sector. La iniciativa busca además dar previsibilidad a la cadena productiva y mejorar la competitividad del cemento estatal frente a otras ofertas del mercado. Cardona enfatizó que la defensa de la producción y el empleo es un eje central de la propuesta, que combinaría compras públicas con diálogo tripartito. Por su parte, Nicolás Olivera se reunió con la ministra y evaluó la propuesta. En el encuentro también participó el intendente de Paysandú, quien aprovechó la instancia para manifestar su preocupación por la situación de la industria en ese departamento y la necesidad de medidas de concretas que preserven la actividad local. Ahora la propuesta pasará a un análisis técnico y financiero para determinar su viabilidad y las condiciones en que las intendencias podrían garantizar compras sostenibles a Ancap sin afectar sus presupuestos.