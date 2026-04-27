El segmento de vehículos premium en Argentina atraviesa una etapa de reconfiguración profunda. Tras años de restricciones operativas y una carga impositiva que limitaba el volumen de negocios, la eliminación del impuesto interno y la reducción de aranceles a la importación devolvieron la competitividad a las marcas de alta gama. Para Audi y Ducati, este nuevo escenario representa la oportunidad de renovar su oferta local y reconectar con un consumidor que vuelve a encontrar propuestas de valor más cercanas. “Audi hoy está recuperando su espacio en el mercado que estaba muy golpeado para las marcas premium años atrás", explicó el CEO de Audi y Ducati, Conrado Wittstatt. El ejecutivo destacó que el escenario cambió totalmente: “Venimos de no poder pagar nuestros autos a nuestra casa matriz; a hoy, que no solamente podemos importar, sino también recorrer un proceso de reducción de impuestos, de aranceles de distintos tipos que afectaban a nuestros autos y que eso hace que seamos más competitivos”. Wittstatt pidió cautela sobre los plazos de esta reactivación: “Somos muy impacientes y queremos todo de la noche a la mañana. Hemos tenido cambios muy fuertes, se ha eliminado el impuesto interno, que eso recién ahora empieza a tomar fuerza en el mercado“. Pese a que el mercado aún no alcanzó su techo, concluyó que la marca transita un “franco camino de recuperación”.