En Madrid surgió una iniciativa innovadora y solidaria que está captando la atención de muchos: un mercado donde todo es gratis, incluyendo muebles, ropa, decoración y otros objetos de segunda mano. Se trata del proyecto “Estoy en la basura”, impulsado por Sandra, una joven madrileña consciente del gran volumen de objetos que se desechan diariamente en la ciudad, pero que aún tienen una vida útil. Este mercado gratuito representa una excelente oportunidad para quienes buscan muebles gratis o artículos para el hogar sin gastar dinero, al mismo tiempo que promueve el reciclaje y la economía circular. La primera cita presencial se celebrará el domingo 17 de mayo de 2026 en El Girasol, ubicado en la calle de Caramuel 68, en el barrio de Puerta del Ángel. Entre los objetos disponibles destacan mueblecitos, sillas, mesas, cuadros, utensilios, ropa, peluches, decoración, vinilos y más. Todos los artículos han sido recopilados durante meses gracias a donaciones, mudanzas y objetos encontrados en la calle que todavía están en buen estado. Los productos se organizarán por categorías para facilitar la búsqueda. El proyecto no solo ayuda a personas con pocos recursos, sino que también atrae a artistas y profesionales que buscan materiales para darles un nuevo uso creativo. De esta forma, “Estoy en la basura” fomenta la reutilización y reduce el desperdicio en Madrid. A diferencia de la dinámica habitual de la cuenta (donde se comparten ubicaciones en stories para recoger objetos directamente), este primer mercadillo presencial requiere entrada gratuita para controlar el aforo y garantizar la seguridad del evento. Paso a paso, cómo conseguir el pase: La iniciativa nació en redes sociales, donde ya cuenta con más de 60.000 seguidores. Funciona de forma sencilla: Sandra publica fotos de objetos con su ubicación exacta en las historias de Instagram. Quienes estén interesados solo deben ir a recogerlos. Además, cualquiera puede enviar fotos y direcciones de objetos encontrados en la calle para que encuentren un nuevo hogar. El proyecto actúa como intermediario entre donantes y recolectores. Esta plataforma digital sigue activa, por lo que, aunque no consigas entrada para el evento del 17 de mayo, puedes continuar siguiendo la cuenta para aprovechar futuras oportunidades de muebles gratis y otros artículos en Madrid.