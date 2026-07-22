La forma de comprar productos comenzó a cambiar en Europa con la apertura de la primera farmacia autónoma del continente.

Ubicada en Lisboa, Portugal, esta tienda funciona las 24 horas del día, no tiene empleados ni cajas tradicionales y permite realizar compras en apenas unos minutos gracias a un sistema basado en inteligencia artificial.

El local utiliza cámaras, sensores y algoritmos para identificar los productos que toma cada cliente y cobrar automáticamente.

La propuesta busca agilizar la experiencia de los usuarios y podría convertirse en el modelo de las farmacias del futuro.

¿Cómo funciona la primera farmacia sin empleados de Europa?

El proceso de compra es completamente automático . Para ingresar, el cliente solo debe presentar una tarjeta de crédito o débito en el acceso. Una vez validada, la puerta se abre y la persona puede recorrer libremente el local.

Durante la compra, una red de cámaras y sensores registra qué artículos se retiran de las estanterías . Cuando el usuario abandona la tienda, el sistema identifica todos los productos seleccionados y realiza el cobro de forma automática en la misma tarjeta utilizada para ingresar, sin necesidad de pasar por una caja ni hacer filas.

Según los responsables del proyecto, el sistema tiene un margen de error inferior a 2% y la mayoría de las incidencias se producen por acciones de los propios clientes, como dejar la puerta abierta al ingresar.

Pharma&Go, la primera farmacia sin empleados de Europa, abrió en Lisboa con un sistema de inteligencia artificial que automatiza las compras las 24 horas

Inteligencia artificial y compras las 24 horas: así es la farmacia del futuro

La farmacia, llamada Pharma&Go, abrió sus puertas en noviembre en el Parque das Nações, uno de los barrios más modernos de Lisboa. El establecimiento fue desarrollado por las empresas tecnológicas Sensei y Glintt Life con financiación privada.

Actualmente ofrece productos de dermocosmética, higiene personal, suplementos alimenticios y artículos para bebés. Por el momento no vende medicamentos con receta ni fármacos que requieran control farmacéutico.

El objetivo de este modelo es automatizar la venta de productos que no necesitan asesoramiento profesional, permitiendo que los farmacéuticos puedan dedicar más tiempo a tareas clínicas y de atención especializada.

La tecnología conquista a todas las generaciones y ya piensan expandir el modelo

Aunque inicialmente estaba pensado para un público joven acostumbrado a las nuevas tecnologías, la aceptación fue mucho más amplia de lo esperado. Personas de 70 y hasta 80 años utilizan la tienda sin inconvenientes gracias a un sistema de compra sencillo e intuitivo.

Además, cada operación permite que la inteligencia artificial continúe aprendiendo y optimizando el funcionamiento del establecimiento, reduciendo aún más el margen de error.

El éxito alcanzado desde su inauguración hizo que sus impulsores ya evalúen replicar este formato en otras ciudades europeas.