Las canas aparecen cada vez más temprano y, para muchos, se vuelven una obsesión difícil de manejar sin recurrir a la tintura. Sin embargo, empezó a ganar terreno un método casero y nautural que promete devolver brillo, neutralizar tonos amarillentos y disimular los mechones blancos utilizando dos ingredientes comunes que todos tenemos en casa: vinagre y bicarbonato de sodio.

Aunque no reemplaza a un tinte profesional, este combo se volvió tendencia porque mejora notablemente el aspecto del cabello, deja las canas más suaves y ayuda a unificar el tono sin químicos agresivos. Y lo mejor: es simple, económico y se puede aplicar en pocos minutos.

Los beneficios del vinagre y el bicarbonato para el pelo

El vinagre —especialmente el de manzana— actúa como un acondicionador natural que sella la cutícula, controla el frizz y neutraliza reflejos amarillos que suelen aparecer en cabellos grisáceos. Al equilibrar el pH, aporta brillo y hace que las canas se vean más integradas al resto del cabello, algo que muchos estilistas recomiendan cuando no se quiere recurrir a tinturas.

El bicarbonato, por otra parte, funciona como un suave exfoliante capilar: ayuda a arrastrar restos de productos, oleosidad acumulada y contaminación que opacan el color. Al limpiar en profundidad, los mechones blancos quedan más luminosos y el tono general se ve más uniforme.

Juntos generan un efecto de “reset capilar” que mejora la textura y la apariencia, haciéndolas menos evidentes.

Cómo preparar el método casero para eliminar las canas

  1. Limpieza profunda: Mezclar una cucharadita de bicarbonato de sodio con el shampoo habitual. Masajear el cuero cabelludo y el cabello durante uno o dos minutos y enjuagar bien. Esto elimina acumulación y prepara la fibra capilar.
  2. Enjuague de vinagre: En un frasco, combinar una parte de vinagre de manzana con tres partes de agua. Aplicar sobre el cabello húmedo, dejar actuar entre 2 y 5 minutos y enjuagar nuevamente. El resultado suele notarse desde el primer uso: más brillo, menos frizz y canas visualmente más integradas.
  3. Repetición: Se recomienda hacerlo una vez por semana para mantener el efecto, sin abusar para evitar resecar.

Qué efectos tendrá en el pelo

Este método no tiñe, pero sí ayuda a que las canas luzcan mejor cuidadas, menos quebradizas y menos contrastadas con el resto del cabello.

Para quienes tienen pocas canas, puede disimularlas al homogeneizar el brillo; para quienes ya tienen muchas, ofrece un aspecto más prolijo y luminoso sin recurrir a productos químicos fuertes.

No reemplaza un color profesional, pero es una alternativa ideal para quienes buscan estirar el tiempo entre tinturas, evitar químicos o simplemente mejorar la textura del cabello gris.

Otros trucos caseros que ayudan a disimularlas

  • Infusiones de romero para oscurecer suavemente las raíces.
  • Champús matizadores violetas para neutralizar amarillos.
  • Aceite de coco tibio para suavizar canas gruesas y rebeldes.
  • Henna natural para quienes desean un tono más cubritivo sin tintura sintética.