Hay quienes no sacan turno en la peluquería sin antes consultar el calendario lunar. Aunque no existe evidencia científica que demuestre una relación directa entre las fases de la Luna y el crecimiento del cabello, esta tradición continúa sumando seguidores en todo el mundo.

Con la llegada de junio, muchas personas vuelven a mirar el cielo antes de decidir cuándo cortarse el pelo. Según las creencias asociadas al ciclo lunar, determinadas fechas serían más favorables para quienes buscan fortalecer el cabello, acelerar su crecimiento o simplemente lograr que el corte dure más tiempo.

A partir de las fases lunares previstas para este mes, ya se conocen cuáles son los períodos más elegidos para programar una visita a la peluquería.

Cuáles son las fases de la Luna en junio de 2026

De acuerdo con el calendario astronómico, junio estará marcado por cuatro momentos clave dentro del ciclo lunar:

8 de junio: cuarto menguante.

14 de junio: Luna nueva.

21 de junio: cuarto creciente.

29 de junio: Luna llena.

Cada una de estas etapas suele asociarse con distintos objetivos relacionados con el cuidado y la apariencia del cabello.

Los días más elegidos para cortarse el pelo en junio

Según esta tradición, quienes desean que el corte se mantenga por más tiempo suelen optar por los días comprendidos entre el 8 y el 14 de junio, período que coincide con la fase de Luna menguante.

En cambio, para quienes buscan estimular el crecimiento del cabello, el momento más recomendado se ubica entre el 14 y el 21 de junio, cuando la Luna atraviesa su fase creciente.

Por otro lado, la Luna llena del 29 de junio es considerada por muchos seguidores del calendario lunar como una fecha ideal para realizar cambios de imagen más importantes o renovar completamente el look.

Calendario lunar: cuáles son los mejores días para cortarse el pelo en marzo y por qué este mes es ideal para cambiar de look (Foto:archivo)

Mientras tanto, los primeros días del mes, antes del cuarto menguante, suelen ser vistos como un período de transición en el que la elección depende principalmente de las preferencias personales.

Por qué el calendario lunar sigue siendo una referencia para muchas personas

A pesar del paso de los años y de los avances científicos, las creencias vinculadas a la influencia de la Luna sobre distintos aspectos de la vida cotidiana continúan vigentes.

El cuidado del cabello es uno de los ámbitos donde esta tradición conserva mayor popularidad. Muchas personas utilizan las fases lunares como una guía simbólica para organizar cortes, tratamientos capilares o cambios de imagen.

Más allá de que se trate de una costumbre transmitida de generación en generación, cada mes miles de personas consultan el calendario lunar antes de reservar un turno en la peluquería.