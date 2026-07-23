El eterno debate sobre la tortilla de papas parece haber encontrado una respuesta de la mano de Dani García. El chef con estrella Michelin asegura que el secreto de una preparación perfecta está en la precisión de las cantidades y en respetar la esencia de sus ingredientes principales: la papa y el huevo. En su versión, la cebolla queda completamente fuera de la receta para darle protagonismo al sabor original del plato.

El reconocido cocinero español llevó una de las recetas más tradicionales de la gastronomía española a un terreno donde la técnica y la exactitud son fundamentales. Para García, la clave no está en sumar ingredientes, sino en encontrar el equilibrio justo entre cada elemento para conseguir una tortilla con el exterior firme y un interior cremoso.

La proporción exacta de Dani García para una tortilla de papas cremosa

Según el chef, la preparación ideal se basa en una fórmula concreta: 600 gramos de papa por cada 9 huevos. Esta proporción permite obtener una tortilla con una estructura equilibrada: una capa exterior bien cocida y un centro suave, húmedo y con la textura característica de las versiones más valoradas en la cocina profesional.

La cantidad elevada de huevo tiene una explicación técnica. Al cocinar las papas cortadas en láminas finas, el almidón que liberan se mezcla con el huevo y genera una emulsión que aporta una consistencia cremosa. De esta manera, cada porción queda integrada sin necesidad de recurrir a otros ingredientes para sumar humedad.

La proporción exacta de Dani García para una tortilla de papas cremosa. Fuente: Unsplash.

Por qué Dani García elimina la cebolla de la tortilla de papas

Uno de los puntos más polémicos de esta receta es la ausencia de cebolla. Mientras algunos cocineros la consideran fundamental, García sostiene que prescindir de ella permite resaltar el sabor natural de la papa y mantener un mayor control sobre la cocción.

La cebolla contiene una gran cantidad de agua, por lo que puede modificar la textura final de la preparación. Al quitarla de la mezcla, el chef busca que el huevo y la papa mantengan una relación más precisa y que el resultado conserve una textura más uniforme.

El huevo, el ingrediente clave para una tortilla jugosa

Para Dani García, el huevo no cumple únicamente la función de unir los ingredientes, sino que se convierte en el elemento principal que define la textura final del plato. La proporción utilizada permite que la tortilla conserve un interior casi líquido, una característica muy buscada en la alta cocina.

Además, la técnica exige cortar las papas de forma pareja para lograr una cocción uniforme antes de mezclarlas con el huevo batido. Esa precisión es la que permite conseguir una tortilla que no quede seca, incluso sin incorporar cebolla.

Con esta fórmula, el chef demuestra que uno de los platos más tradicionales de España también puede depender de la ciencia, la técnica y el equilibrio exacto de sus ingredientes.