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Una de las obras de ingeniería más impactantes jamás imaginadas vuelve a tomar fuerza y podría cambiar para siempre la conexión entre continentes. El proyecto propone unir América y Asia mediante un gigantesco túnel submarino capaz de atravesar una de las regiones más extremas y aisladas del planeta.
Un túnel podría conectar América y Asia por primera vez
La iniciativa contempla la construcción de un túnel ferroviario bajo el Estrecho de Bering para conectar Rusia y Estados Unidos, uniendo Siberia con Alaska. La propuesta plantea una conexión ferroviaria de aproximadamente:
- 112 kilómetros de extensión
- Más de 8.000 millones de dólares de inversión estimada
- Infraestructura subterránea bajo aguas heladas del Ártico
El objetivo sería crear el primer enlace terrestre directo entre América y Asia.
Será uno de los desafíos más difíciles del planeta y desafiará la naturaleza
La región del Estrecho de Bering presenta condiciones extremas:
- Temperaturas polares
- Fuertes movimientos tectónicos
- Terrenos congelados y submarinos complejos
- Condiciones climáticas severas gran parte del año
Por eso el proyecto es considerado una de las obras más difíciles jamás planteadas.
Transformaría por completo el comercio mundial
Si se concreta, el túnel podría:
- Transformar rutas logísticas internacionales
- Reducir tiempos de transporte entre continentes
- Impulsar comercio ferroviario global
- Crear nuevas conexiones energéticas y económicas