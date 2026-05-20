Una de las obras de ingeniería más impactantes jamás imaginadas vuelve a tomar fuerza y podría cambiar para siempre la conexión entre continentes. El proyecto propone unir América y Asia mediante un gigantesco túnel submarino capaz de atravesar una de las regiones más extremas y aisladas del planeta.

Un túnel podría conectar América y Asia por primera vez

La iniciativa contempla la construcción de un túnel ferroviario bajo el Estrecho de Bering para conectar Rusia y Estados Unidos, uniendo Siberia con Alaska. La propuesta plantea una conexión ferroviaria de aproximadamente:

112 kilómetros de extensión

Más de 8.000 millones de dólares de inversión estimada

Infraestructura subterránea bajo aguas heladas del Ártico

El objetivo sería crear el primer enlace terrestre directo entre América y Asia.

El proyecto de un túnel ferroviario bajo el Estrecho de Bering busca conectar Rusia y Estados Unidos. Fuente: Wikipedia. Wikipedia

Será uno de los desafíos más difíciles del planeta y desafiará la naturaleza

La región del Estrecho de Bering presenta condiciones extremas:

Temperaturas polares

Fuertes movimientos tectónicos

Terrenos congelados y submarinos complejos

Condiciones climáticas severas gran parte del año

Por eso el proyecto es considerado una de las obras más difíciles jamás planteadas.

Transformaría por completo el comercio mundial

Si se concreta, el túnel podría: