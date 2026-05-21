Al momento de limpiar el hogar, el vinagre se convirtió en uno de los productos más utilizados gracias a sus propiedades desinfectantes y desodorizantes. En esa tendencia, cada vez son más quienes optan por rociarlo alrededor del lavamanos como un truco simple y económico para mantener esta zona limpia y libre de malos olores.

Aunque muchas veces pasa desapercibido, el borde del lavamanos suele acumular humedad, restos de jabón, sarro y bacterias . Frente a esta problemática, rociar vinagre de forma regular emerge como una solución sencilla para mejorar la higiene y evitar la acumulación de suciedad.

Por qué recomiendan rociar vinagre alrededor del lavamanos

El vinagre blanco contiene ácido acético, un componente que ayuda a eliminar con mayor facilidad los residuos minerales y grasa acumulada en distintas superficies del baño y la cocina.

Cuando se rocía alrededor del lavamanos, puede

eliminar manchas de sarro

reducir malos olores

aflojar restos de jabón

disminuir la acumulación de bacterias

evitar la aparición de moho en zonas húmedas

El vinagre alrededor del lavamanos es un gran aliado para los momentos de limpieza. Fuente: Shutterstock

Cómo utilizar este truco casero con vinagre correctamente

Para aplicar este truco el consejo es colocar vinagre blanco en un pulverizador y rociarlo sobre los bordes del lavamanos, con especial énfasis en las uniones.

Luego se aconseja dejar actuar durante algunos minutos antes de limpiar con una esponja o paño húmedo.

Información importante para quienes usen este truco

Aunque el vinagre es ampliamente utilizado para la limpieza doméstica, no se recomienda aplicarlo sobre superficies sensibles como mármol, granito natural o algunas piedras, ya que el ácido puede dañarlas con el tiempo.