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Al momento de limpiar el hogar, el vinagre se convirtió en uno de los productos más utilizados gracias a sus propiedades desinfectantes y desodorizantes. En esa tendencia, cada vez son más quienes optan por rociarlo alrededor del lavamanos como un truco simple y económico para mantener esta zona limpia y libre de malos olores.
Aunque muchas veces pasa desapercibido, el borde del lavamanos suele acumular humedad, restos de jabón, sarro y bacterias. Frente a esta problemática, rociar vinagre de forma regular emerge como una solución sencilla para mejorar la higiene y evitar la acumulación de suciedad.
Por qué recomiendan rociar vinagre alrededor del lavamanos
El vinagre blanco contiene ácido acético, un componente que ayuda a eliminar con mayor facilidad los residuos minerales y grasa acumulada en distintas superficies del baño y la cocina.
Cuando se rocía alrededor del lavamanos, puede
- eliminar manchas de sarro
- reducir malos olores
- aflojar restos de jabón
- disminuir la acumulación de bacterias
- evitar la aparición de moho en zonas húmedas
Cómo utilizar este truco casero con vinagre correctamente
Para aplicar este truco el consejo es colocar vinagre blanco en un pulverizador y rociarlo sobre los bordes del lavamanos, con especial énfasis en las uniones.
Luego se aconseja dejar actuar durante algunos minutos antes de limpiar con una esponja o paño húmedo.
Información importante para quienes usen este truco
Aunque el vinagre es ampliamente utilizado para la limpieza doméstica, no se recomienda aplicarlo sobre superficies sensibles como mármol, granito natural o algunas piedras, ya que el ácido puede dañarlas con el tiempo.
Además, es importante no mezclarlo con otros productos de limpieza para garantizar un uso seguro.