Hervir cáscara de limón, jengibre y nuez moscada es una alternativa natural y económica para todos los amantes de perfumar el hogar.

Este truco casero aprovecha ingredientes accesibles y comunes en las cocinas, permitiendo evitar el uso de aerosoles o fragancias artificiales.

Cáscara de limón, jengibre y nuez moscada: para qué sirve y por qué lo recomiendan

El procedimiento se utiliza para mejorar el olor de la casa, especialmente en la cocina o en espacios cerrados, dado que el vapor generado libera aromas cítricos, cálidos y especiados que contribuyen a mejorar los espacios.

La combinación funciona por contraste aromático: el limón brinda un aroma fresco y limpio; la nuez moscada suma una nota cálida y especiada; y el jengibre agrega intensidad y picor. Juntos generan un perfume equilibrado y agradable para la mayoría de los hogares.

El limón es un ingrediente ideal para crear aromatizantes caseros.

Es ideal porque se posiciona como una alternativa accesible y sustentable donde se aprovechan cáscaras que suelen desecharse y cuya intensidad puede regularse según la cantidad de ingredientes y el tiempo de hervor.

Cómo usar este aromatizante casero con limón, jengibre y nuez moscada

Se aconseja colocar en una olla

3 a 4 tazas de agua

Cáscaras de limón a gusto

3 o 4 rodajas de jengibre

Nuez moscada rallada a gusto