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Hervir cáscara de limón, jengibre y nuez moscada es una alternativa natural y económica para todos los amantes de perfumar el hogar.

Este truco casero aprovecha ingredientes accesibles y comunes en las cocinas, permitiendo evitar el uso de aerosoles o fragancias artificiales.

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Cáscara de limón, jengibre y nuez moscada: para qué sirve y por qué lo recomiendan

El procedimiento se utiliza para mejorar el olor de la casa, especialmente en la cocina o en espacios cerrados, dado que el vapor generado libera aromas cítricos, cálidos y especiados que contribuyen a mejorar los espacios.

La combinación funciona por contraste aromático: el limón brinda un aroma fresco y limpio; la nuez moscada suma una nota cálida y especiada; y el jengibre agrega intensidad y picor. Juntos generan un perfume equilibrado y agradable para la mayoría de los hogares.

El limón es un ingrediente ideal para crear aromatizantes caseros.
El limón es un ingrediente ideal para crear aromatizantes caseros.

Es ideal porque se posiciona como una alternativa accesible y sustentable donde se aprovechan cáscaras que suelen desecharse y cuya intensidad puede regularse según la cantidad de ingredientes y el tiempo de hervor.

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Cómo usar este aromatizante casero con limón, jengibre y nuez moscada

Se aconseja colocar en una olla

  • 3 a 4 tazas de agua
  • Cáscaras de limón a gusto
  • 3 o 4 rodajas de jengibre
  • Nuez moscada rallada a gusto

Importante: la preparación no debe dejarse sin supervisión y se aconseja apagarlo si se sale de la cocina