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Hervir cáscara de limón, jengibre y nuez moscada es una alternativa natural y económica para todos los amantes de perfumar el hogar.
Este truco casero aprovecha ingredientes accesibles y comunes en las cocinas, permitiendo evitar el uso de aerosoles o fragancias artificiales.
Cáscara de limón, jengibre y nuez moscada: para qué sirve y por qué lo recomiendan
El procedimiento se utiliza para mejorar el olor de la casa, especialmente en la cocina o en espacios cerrados, dado que el vapor generado libera aromas cítricos, cálidos y especiados que contribuyen a mejorar los espacios.
La combinación funciona por contraste aromático: el limón brinda un aroma fresco y limpio; la nuez moscada suma una nota cálida y especiada; y el jengibre agrega intensidad y picor. Juntos generan un perfume equilibrado y agradable para la mayoría de los hogares.
Es ideal porque se posiciona como una alternativa accesible y sustentable donde se aprovechan cáscaras que suelen desecharse y cuya intensidad puede regularse según la cantidad de ingredientes y el tiempo de hervor.
Cómo usar este aromatizante casero con limón, jengibre y nuez moscada
Se aconseja colocar en una olla
- 3 a 4 tazas de agua
- Cáscaras de limón a gusto
- 3 o 4 rodajas de jengibre
- Nuez moscada rallada a gusto
Importante: la preparación no debe dejarse sin supervisión y se aconseja apagarlo si se sale de la cocina